https://ria.ru/20220710/yokhannesburg-1801503363.html

При стрельбе в баре в ЮАР погибли 14 человек

При стрельбе в баре в ЮАР погибли 14 человек - РИА Новости, 10.07.2022

При стрельбе в баре в ЮАР погибли 14 человек

По меньшей мере четырнадцать человек погибли в результате стрельбы в баре на окраине города Йоханнесбург в ЮАР, сообщил телеканал eNCA. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T09:53

2022-07-10T09:53

2022-07-10T09:53

в мире

юар

йоханнесбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19077/28/190772839_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_7c74e6c7334baabd7be591d2dd6ea96b.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. По меньшей мере четырнадцать человек погибли в результате стрельбы в баре на окраине города Йоханнесбург в ЮАР, сообщил телеканал eNCA.Сообщается, что инцидент произошел в пригороде Соуэто в ночь с субботы на воскресенье. По информации телеканала, еще 10 человек получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.В местной полиции заявили, что расследуют стрельбу.

https://ria.ru/20220709/draka-1801416268.html

юар

йоханнесбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, юар, йоханнесбург