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При стрельбе в баре в ЮАР погибли 14 человек - РИА Новости, 10.07.2022
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При стрельбе в баре в ЮАР погибли 14 человек
При стрельбе в баре в ЮАР погибли 14 человек - РИА Новости, 10.07.2022
При стрельбе в баре в ЮАР погибли 14 человек
По меньшей мере четырнадцать человек погибли в результате стрельбы в баре на окраине города Йоханнесбург в ЮАР, сообщил телеканал eNCA. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T09:53
2022-07-10T09:53
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юар
йоханнесбург
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. По меньшей мере четырнадцать человек погибли в результате стрельбы в баре на окраине города Йоханнесбург в ЮАР, сообщил телеканал eNCA.Сообщается, что инцидент произошел в пригороде Соуэто в ночь с субботы на воскресенье. По информации телеканала, еще 10 человек получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.В местной полиции заявили, что расследуют стрельбу.
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в мире, юар, йоханнесбург
09:53 10.07.2022
 
При стрельбе в баре в ЮАР погибли 14 человек

При стрельбе в баре в Йоханнесбурге погибли по меньшей мере 14 человек

© Flickr / andy_carterЮАР, полиция
ЮАР, полиция - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© Flickr / andy_carter
ЮАР, полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. По меньшей мере четырнадцать человек погибли в результате стрельбы в баре на окраине города Йоханнесбург в ЮАР, сообщил телеканал eNCA.
Сообщается, что инцидент произошел в пригороде Соуэто в ночь с субботы на воскресенье. По информации телеканала, еще 10 человек получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.
В местной полиции заявили, что расследуют стрельбу.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
Вчера, 15:20
В Москве произошла массовая драка
 
В миреЮАРЙоханнесбург
 
 
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