https://ria.ru/20220710/yokhannesburg-1801503363.html
При стрельбе в баре в ЮАР погибли 14 человек
При стрельбе в баре в ЮАР погибли 14 человек - РИА Новости, 10.07.2022
При стрельбе в баре в ЮАР погибли 14 человек
По меньшей мере четырнадцать человек погибли в результате стрельбы в баре на окраине города Йоханнесбург в ЮАР, сообщил телеканал eNCA. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T09:53
2022-07-10T09:53
2022-07-10T09:53
в мире
юар
йоханнесбург
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. По меньшей мере четырнадцать человек погибли в результате стрельбы в баре на окраине города Йоханнесбург в ЮАР, сообщил телеканал eNCA.Сообщается, что инцидент произошел в пригороде Соуэто в ночь с субботы на воскресенье. По информации телеканала, еще 10 человек получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.В местной полиции заявили, что расследуют стрельбу.
https://ria.ru/20220709/draka-1801416268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, йоханнесбург
При стрельбе в баре в ЮАР погибли 14 человек
При стрельбе в баре в Йоханнесбурге погибли по меньшей мере 14 человек