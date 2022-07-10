https://ria.ru/20220710/yakutiya-1801544284.html
В затопленные села в Якутии прибыли спасатели
В затопленные села в Якутии прибыли спасатели - РИА Новости, 10.07.2022
В затопленные села в Якутии прибыли спасатели
Спасатели работают в Верхоянском районе Якутии, где из-за обильных дождей повысился уровень воды на реках и затопило села, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T15:52
2022-07-10T15:52
2022-07-10T16:21
происшествия
якутск
россия
верхоянск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
полярные авиалинии
ан-26
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ЯКУТСК, 10 июл - РИА Новости. Спасатели работают в Верхоянском районе Якутии, где из-за обильных дождей повысился уровень воды на реках и затопило села, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Ранее в селе Суордах Верхоянского района подтопило свыше 80 жилых домов, началась эвакуация жителей."20 сотрудников Службы спасения Якутии и ГУ МЧС России, прибывших сегодня в Верхоянский район из Якутска, распределены между населенным пунктами. Всего на месте сейчас работают 25 спасателей", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что из Суордаха в детские лагеря Якутска вывезут 20 детей.Также река Дулгалах затопила село Томтор, в воде оказались 44 приусадебных участка и два жилых дома.Опасность возникла и в селе Бетенкес на берегу реки Адыча.Из Якутска вылетел самолет Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии" с продуктами, предметами первой необходимости и средствами для устранения последствий половодья."Опасные явления есть по другим населенным пунктам. На реке Адыча - село Бетенкес, на реке Яна - город Верхоянск, Бабушкинский наслег, поселок Батагай, села Хайысарах, Сайды. На реке Сартан - села Барылас, Юнкюр и Арылахский наслег", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220628/krym-1798658116.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Затопленное из-за обильных дождей село Суордах в Якутии
После проливных дождей река Дулгалах вышла из берегов в Верхоянском районе Якутии, после чего село Суордах практически оказалось под водой. Об этом в субботу заявили в региональном управлении МЧС России.
2022-07-10T15:52
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, якутск, россия, верхоянск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), полярные авиалинии, ан-26
15:52 10.07.2022 (обновлено: 16:21 10.07.2022)
В затопленные села в Якутии прибыли спасатели
В затопленные из-за обильных дождей села в Якутии прибыли спасатели