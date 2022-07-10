https://ria.ru/20220710/welt-1801515952.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту газеты Welt

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту газеты Welt - РИА Новости, 10.07.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту газеты Welt

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкой газеты Welt, свидетельствуют данные универсального сервиса РКН. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T11:47

2022-07-10T11:47

2022-07-10T12:05

медиа - общество

welt

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкой газеты Welt, свидетельствуют данные универсального сервиса РКН.Адрес портала фигурирует в универсальном сервисе ведомства.Решение принято на основании требования Генпрокуратуры от 9 июля и в соответствии со статьей 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации".Ранее заблокирован также был сайт британского издания The Telegraph. Основанием в этом случае послужило "распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами России специальной военной операции на территории Украины".

https://ria.ru/20220621/telegraph-1796962164.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, welt, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф