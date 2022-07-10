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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту газеты Welt - РИА Новости, 10.07.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту газеты Welt
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту газеты Welt - РИА Новости, 10.07.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту газеты Welt
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкой газеты Welt, свидетельствуют данные универсального сервиса РКН. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T11:47
2022-07-10T12:05
медиа - общество
welt
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкой газеты Welt, свидетельствуют данные универсального сервиса РКН.Адрес портала фигурирует в универсальном сервисе ведомства.Решение принято на основании требования Генпрокуратуры от 9 июля и в соответствии со статьей 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации".Ранее заблокирован также был сайт британского издания The Telegraph. Основанием в этом случае послужило "распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами России специальной военной операции на территории Украины".
https://ria.ru/20220621/telegraph-1796962164.html
РИА Новости
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Влада Копылова
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РИА Новости
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медиа - общество, welt, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
11:47 10.07.2022 (обновлено: 12:05 10.07.2022)
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту газеты Welt

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкой газеты Welt

CC0 / / Женщина за компьютером
Женщина за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
CC0 / /
Женщина за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкой газеты Welt, свидетельствуют данные универсального сервиса РКН.
Адрес портала фигурирует в универсальном сервисе ведомства.
Решение принято на основании требования Генпрокуратуры от 9 июля и в соответствии со статьей 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации".
Ранее заблокирован также был сайт британского издания The Telegraph. Основанием в этом случае послужило "распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами России специальной военной операции на территории Украины".
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 11:32
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Telegraph
 
Медиа - ОбществоWeltФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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