https://ria.ru/20220710/vzvody-1801526170.html

ВС России уничтожили четыре взвода украинской тяжелой техники за сутки

ВС России уничтожили четыре взвода украинской тяжелой техники за сутки - РИА Новости, 10.07.2022

ВС России уничтожили четыре взвода украинской тяжелой техники за сутки

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили по взводу РСЗО "Ураган" и "Град" и два взвода гаубиц "Гиацинт-Б" украинских военных, следует из... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T13:10

2022-07-10T13:10

2022-07-10T13:31

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили по взводу РСЗО "Ураган" и "Град" и два взвода гаубиц "Гиацинт-Б" украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены взвод реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Константиновки, взвод реактивных систем залпового огня "Град" в районе Дзержинска и два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе населенного пункта Новгородская Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об уничтожении взводов РСЗО "Ураган" и "Град" Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили по взводу РСЗО "Ураган" и "Град" и два взвода гаубиц "Гиацинт-Б" украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье. 2022-07-10T13:10 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины