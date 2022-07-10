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ВС России уничтожили четыре взвода украинской тяжелой техники за сутки - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/vzvody-1801526170.html
ВС России уничтожили четыре взвода украинской тяжелой техники за сутки
ВС России уничтожили четыре взвода украинской тяжелой техники за сутки - РИА Новости, 10.07.2022
ВС России уничтожили четыре взвода украинской тяжелой техники за сутки
Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили по взводу РСЗО "Ураган" и "Град" и два взвода гаубиц "Гиацинт-Б" украинских военных, следует из... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T13:10
2022-07-10T13:31
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили по взводу РСЗО "Ураган" и "Град" и два взвода гаубиц "Гиацинт-Б" украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены взвод реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Константиновки, взвод реактивных систем залпового огня "Град" в районе Дзержинска и два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе населенного пункта Новгородская Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.
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Минобороны РФ об уничтожении взводов РСЗО "Ураган" и "Град"
Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили по взводу РСЗО "Ураган" и "Град" и два взвода гаубиц "Гиацинт-Б" украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
13:10 10.07.2022 (обновлено: 13:31 10.07.2022)
 
ВС России уничтожили четыре взвода украинской тяжелой техники за сутки

Минобороны: Россия уничтожила взводы РСЗО "Ураганов", "Градов" и гаубиц "Гиацинт-Б" ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили по взводу РСЗО "Ураган" и "Град" и два взвода гаубиц "Гиацинт-Б" украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье.
"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены взвод реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Константиновки, взвод реактивных систем залпового огня "Град" в районе Дзержинска и два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе населенного пункта Новгородская Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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