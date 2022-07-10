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Южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела выстрелы из РСЗО - РИА Новости, 10.07.2022
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Южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела выстрелы из РСЗО
Южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела выстрелы из РСЗО - РИА Новости, 10.07.2022
Южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела выстрелы из РСЗО
Южнокорейские военные заявили, что засекли несколько выстрелов КНДР, предположительно, из реактивных систем залпового огня (РСЗО), передает агентство Ренхап со... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T14:55
2022-07-10T14:59
в мире
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СЕУЛ, 10 июл – РИА Новости. Южнокорейские военные заявили, что засекли несколько выстрелов КНДР, предположительно, из реактивных систем залпового огня (РСЗО), передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.Отмечается, что южнокорейские военные засекли несколько "следов" от предполагаемых выстрелов РСЗО примерно с 18.21 до 18.37 (12.21 – 12.37 мск) в воскресенье.Других подробностей инцидента не приводится.
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в мире, южная корея, китай, сша
14:55 10.07.2022 (обновлено: 14:59 10.07.2022)
 
Южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела выстрелы из РСЗО

Южнокорейские военные заявили, что засекли несколько выстрелов КНДР из РСЗО

© AP Photo / Mark SchiefelbeinКитайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 10 июл – РИА Новости. Южнокорейские военные заявили, что засекли несколько выстрелов КНДР, предположительно, из реактивных систем залпового огня (РСЗО), передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
Отмечается, что южнокорейские военные засекли несколько "следов" от предполагаемых выстрелов РСЗО примерно с 18.21 до 18.37 (12.21 – 12.37 мск) в воскресенье.
"Наши военные, усилив наблюдение и бдительность, поддерживают полную готовность в тесном сотрудничестве с США", - говорится в сообщении комитета.
Других подробностей инцидента не приводится.
Запуск баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 01:21
Южная Корея и США провели ракетные пуски в ответ на испытания КНДР
 
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