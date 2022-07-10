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Южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела выстрелы из РСЗО

Южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела выстрелы из РСЗО - РИА Новости, 10.07.2022

Южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела выстрелы из РСЗО

Южнокорейские военные заявили, что засекли несколько выстрелов КНДР, предположительно, из реактивных систем залпового огня (РСЗО), передает агентство Ренхап со... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T14:55

2022-07-10T14:55

2022-07-10T14:59

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СЕУЛ, 10 июл – РИА Новости. Южнокорейские военные заявили, что засекли несколько выстрелов КНДР, предположительно, из реактивных систем залпового огня (РСЗО), передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.Отмечается, что южнокорейские военные засекли несколько "следов" от предполагаемых выстрелов РСЗО примерно с 18.21 до 18.37 (12.21 – 12.37 мск) в воскресенье.Других подробностей инцидента не приводится.

https://ria.ru/20220606/puski-1793341434.html

южная корея

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в мире, южная корея, китай, сша