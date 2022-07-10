https://ria.ru/20220710/vsu-1801553855.html

Министр обороны Украины заявил о больших потерях и истощении ВСУ

Министр обороны Украины заявил о больших потерях и истощении ВСУ - РИА Новости, 10.07.2022

Министр обороны Украины заявил о больших потерях и истощении ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о многочисленных потерях и истощении армии страны. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T17:24

2022-07-10T17:24

2022-07-10T17:24

в мире

украина

донбасс

вооруженные силы украины

нато

войска воздушно-космической обороны

джо байден

алексей резников

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о многочисленных потерях и истощении армии страны. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.По словам Резникова, ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники для ВСУ, теперь Киеву необходимы дальнобойные артиллерийские установки.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием для ведения боевых действий. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС на Украине.

https://ria.ru/20220709/zelenskiy-1801436884.html

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Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, нато, войска воздушно-космической обороны, джо байден, алексей резников