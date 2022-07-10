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Министр обороны Украины заявил о больших потерях и истощении ВСУ - РИА Новости, 10.07.2022
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Министр обороны Украины заявил о больших потерях и истощении ВСУ
Министр обороны Украины заявил о больших потерях и истощении ВСУ - РИА Новости, 10.07.2022
Министр обороны Украины заявил о больших потерях и истощении ВСУ
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о многочисленных потерях и истощении армии страны. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T17:24
2022-07-10T17:24
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы украины
нато
войска воздушно-космической обороны
джо байден
алексей резников
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о многочисленных потерях и истощении армии страны. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.По словам Резникова, ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники для ВСУ, теперь Киеву необходимы дальнобойные артиллерийские установки.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием для ведения боевых действий. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС на Украине.
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в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, нато, войска воздушно-космической обороны, джо байден, алексей резников
17:24 10.07.2022
 
Министр обороны Украины заявил о больших потерях и истощении ВСУ

Министр обороны Украины Резников заявил о больших потерях и истощении ВСУ

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие возле Харькова
Украинские военнослужащие возле Харькова - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие возле Харькова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о многочисленных потерях и истощении армии страны. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.
"Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию", — заявил он.
По словам Резникова, ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники для ВСУ, теперь Киеву необходимы дальнобойные артиллерийские установки.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием для ведения боевых действий. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.
Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС на Украине.
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В миреУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныНАТОВойска воздушно-космической обороныДжо БайденАлексей Резников
 
 
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