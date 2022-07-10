20:56 10.07.2022 (обновлено: 21:20 10.07.2022)
Бывший президент Польши захотел "расчленить" Россию
Экс-президент Польши Валенса захотел снизить численность населения России до 50 миллионов
Бывший президент Польши Лех Валенса. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса захотел "расчленить" Россию. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
По словам политика, в России необходимо "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить ее и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.
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Польские политические деятели часто выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями. Так, бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости "демилитаризации" Калининградской области, а премьер-министр республики Матеуш Моравецкий захотел "победить и ликвидировать" идеологию "Русского мира". Как отметили в МИД России, Варшава занимается разрушением отношений с Москвой. По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет. Такой курс не что иное, как политическая имбецильность, констатировал он.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западным странам не нужна Россия, именно поэтому они поддерживали и продолжают поддерживать внутри нее "пятую колонну", сепаратизм, терроризм и различные деструктивные силы. Вместе с тем он обратил внимание, что действия недружественных государств, пытающихся посеять раздор и смуту в российском обществе, удается минимизировать.