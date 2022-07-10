https://ria.ru/20220710/valensa-1801581494.html

Бывший президент Польши захотел "расчленить" Россию

Бывший президент Польши захотел "расчленить" Россию - РИА Новости, 10.07.2022

Бывший президент Польши захотел "расчленить" Россию

Экс-президент Польши Лех Валенса захотел "расчленить" Россию. Об этом пишет французская газета Le Figaro. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T20:56

2022-07-10T20:56

2022-07-10T21:20

в мире

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса захотел "расчленить" Россию. Об этом пишет французская газета Le Figaro.По словам политика, в России необходимо "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить ее и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.Бывший глава польского государства также признал, что Запад заинтересован в расширении сферы своего влияния с помощью таких инструментов, как НАТО и Евросоюз. Однако, как заявил Валенса, США и Европа "имеют на это право", поскольку реализуют свои амбиции "демократическим" путем.Польские политические деятели часто выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями. Так, бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости "демилитаризации" Калининградской области, а премьер-министр республики Матеуш Моравецкий захотел "победить и ликвидировать" идеологию "Русского мира". Как отметили в МИД России, Варшава занимается разрушением отношений с Москвой. По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет. Такой курс не что иное, как политическая имбецильность, констатировал он.Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западным странам не нужна Россия, именно поэтому они поддерживали и продолжают поддерживать внутри нее "пятую колонну", сепаратизм, терроризм и различные деструктивные силы. Вместе с тем он обратил внимание, что действия недружественных государств, пытающихся посеять раздор и смуту в российском обществе, удается минимизировать.

https://ria.ru/20220707/polsha-1800890444.html

https://ria.ru/20220708/polsha-1801184321.html

россия

польша

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, матеуш моравецкий, дмитрий медведев, владимир путин, россия, польша, сша, нато, лех валенса