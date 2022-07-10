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Бывший президент Польши захотел "расчленить" Россию - РИА Новости, 10.07.2022
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Бывший президент Польши захотел "расчленить" Россию
Бывший президент Польши захотел "расчленить" Россию - РИА Новости, 10.07.2022
Бывший президент Польши захотел "расчленить" Россию
Экс-президент Польши Лех Валенса захотел "расчленить" Россию. Об этом пишет французская газета Le Figaro. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T20:56
2022-07-10T21:20
в мире
матеуш моравецкий
дмитрий медведев
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса захотел "расчленить" Россию. Об этом пишет французская газета Le Figaro.По словам политика, в России необходимо "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить ее и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.Бывший глава польского государства также признал, что Запад заинтересован в расширении сферы своего влияния с помощью таких инструментов, как НАТО и Евросоюз. Однако, как заявил Валенса, США и Европа "имеют на это право", поскольку реализуют свои амбиции "демократическим" путем.Польские политические деятели часто выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями. Так, бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости "демилитаризации" Калининградской области, а премьер-министр республики Матеуш Моравецкий захотел "победить и ликвидировать" идеологию "Русского мира". Как отметили в МИД России, Варшава занимается разрушением отношений с Москвой. По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет. Такой курс не что иное, как политическая имбецильность, констатировал он.Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западным странам не нужна Россия, именно поэтому они поддерживали и продолжают поддерживать внутри нее "пятую колонну", сепаратизм, терроризм и различные деструктивные силы. Вместе с тем он обратил внимание, что действия недружественных государств, пытающихся посеять раздор и смуту в российском обществе, удается минимизировать.
https://ria.ru/20220707/polsha-1800890444.html
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в мире, матеуш моравецкий, дмитрий медведев, владимир путин, россия, польша, сша, нато, лех валенса
20:56 10.07.2022 (обновлено: 21:20 10.07.2022)
 
Бывший президент Польши захотел "расчленить" Россию

Экс-президент Польши Валенса захотел снизить численность населения России до 50 миллионов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший президент Польши Лех Валенса. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса захотел "расчленить" Россию. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
По словам политика, в России необходимо "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить ее и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.
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Бывший глава польского государства также признал, что Запад заинтересован в расширении сферы своего влияния с помощью таких инструментов, как НАТО и Евросоюз. Однако, как заявил Валенса, США и Европа "имеют на это право", поскольку реализуют свои амбиции "демократическим" путем.
Польские политические деятели часто выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями. Так, бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости "демилитаризации" Калининградской области, а премьер-министр республики Матеуш Моравецкий захотел "победить и ликвидировать" идеологию "Русского мира". Как отметили в МИД России, Варшава занимается разрушением отношений с Москвой. По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет. Такой курс не что иное, как политическая имбецильность, констатировал он.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западным странам не нужна Россия, именно поэтому они поддерживали и продолжают поддерживать внутри нее "пятую колонну", сепаратизм, терроризм и различные деструктивные силы. Вместе с тем он обратил внимание, что действия недружественных государств, пытающихся посеять раздор и смуту в российском обществе, удается минимизировать.
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