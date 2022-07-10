20:28 10.07.2022 (обновлено: 22:26 10.07.2022)
Патриарх Кирилл освятил поклонный крест на Валааме
Патриарх Кирилл освятил поклонный крест, установленный на Валааме у Никоновской бухты
ВАЛААМ, 10 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в субботу поклонный крест, установленный на острове Валаам в память о древнем предании о посещении острова апостолом Андреем Первозванным - небесного покровителя России, передает корреспондент РИА Новости.
Первосвятительский визит патриарха в Санкт-Петербургскую митрополию проходит с 9 по 12 июля. Поклонный крест установлен по благословению патриарха Кирилла Фондом апостола Андрея Первозванного". 10 июля патриарх Кирилл посетил Игуменское кладбище Валаамского монастыря, где совершил заупокойную литию у могилы насельника Валаамского монастыря, директора православного культурно-просветительского центра "Свет Валаама" архимандрита Мефодия (Петрова), скончавшегося в 2021 году от вызванных коронавирусом осложнений, и возгласил "Вечную память" митрополита Никодиму (Ротову). Предстоятель Русской церкви также возглавил всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря.
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"Благодарю всех, кто создал этот крест, кто проявил инициативу. Всем, кто хранит память о святом апостоле Андрее Первозванном. Пусть Господь вас хранит от всякого зла, а в народе нашем укрепляет ту веру, которую принес на эту землю святой Первозванный апостол Андрей", - поблагодарил патриарх после чина освящения креста председателя Попечительского совета Фонда апостола Андрея Первозванного Владимира Якунина.
Место около пристани Никоновской бухты, связано с особым почитанием апостола Андрея Первозванного: в Воскресенском скиту расположен храм в честь апостола, а до строительства скита на его месте находилась часовня во имя апостола Андрея Первозванного.
Проект поклонного креста выполнен скульптором Андреем Клыковым. С лицевой стороны креста изображены распятие и образ Валаамских святых. С обратной стороны - апостол Андрей с житийными сюжетами, отражающими предание о его посещении Валаама. Бронзовый крест высотой 3,6 метра установлен на гранитный постамент. Вместе с постаментом и специально подготовленной насыпью крест возвышается на 8 метров. Вокруг креста обустраивается территория для комфортного пребывания паломников.
Поклонный крест напоминает всем паломникам, пребывающим на святой остров Валаам, о том, что апостол Андрей Первозванный издревле почитается как небесный покровитель России.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь расположен на Валаамском архипелаге Ладожского озера. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов, восстановлен главный собор. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
По церковному преданию, основатели Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом – в интернат для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года по настоящее время игумен монастыря - председатель синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев).