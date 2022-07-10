20:46 10.07.2022 (обновлено: 21:22 10.07.2022)
В Финляндии предложили Западу вступить в военный конфликт с Россией
Финский историк Ялонен предложил Западу вступить в военный конфликт с Москвой из-за Киева
© AP Photo / Mindaugas KulbisВоенные НАТО
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военные НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Западным странам следует рассмотреть возможность военного вмешательства в украинский кризис на стороне Киева, считает финский историк Юсси Ялонен, которого цитирует Verkkouutiset.
"Пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства — потерпела неудачу", — констатировал ученый.
По его словам, Украина не сможет "победить" Россию при подобном участии Запада. Ялонен отметил, что российская армия продолжает продвигаться и выполнять поставленные задачи.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.
Президент Владимир Путин, комментируя призывы стран НАТО победить Россию на поле боя, заявил, что на Западе хотят вести боевые действия до последнего украинца. При этом глава государства добавил, что Россия "всерьез пока еще ничего и не начинала".
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