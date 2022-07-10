Рейтинг@Mail.ru
WP: семья пропавшего на Украине пехотинца обвинила Вашингтон в бездействии - РИА Новости, 10.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220710/ukraina-1801557482.html
WP: семья пропавшего на Украине пехотинца обвинила Вашингтон в бездействии
WP: семья пропавшего на Украине пехотинца обвинила Вашингтон в бездействии - РИА Новости, 10.07.2022
WP: семья пропавшего на Украине пехотинца обвинила Вашингтон в бездействии
Семья и друзья пропавшего на Украине бывшего морского пехотинца США Грейди Курпаси обвиняют Вашингтон в том, что они бездействуют и "недостаточно оперативно"... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T17:56
2022-07-10T18:44
в мире
вашингтон (штат)
сша
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792579894_0:296:3068:2022_1920x0_80_0_0_4bb5b3461195d55c59f918b509b483d5.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Семья и друзья пропавшего на Украине бывшего морского пехотинца США Грейди Курпаси обвиняют Вашингтон в том, что они бездействуют и "недостаточно оперативно" пытаются найти его, сообщает газета The Washington Post."Семья и друзья (Курпаси) &lt;...&gt; обвинили администрацию (президента США Джо) Байдена в бездействии, заявив, что какая-либо надежда найти его живым зависит от переговоров между Вашингтоном и Москвой", — говорится в сообщении издания.По словам супруги Курпаси, у нее нет уверенности в том, что Белый дом "вложил какие-либо ресурсы", чтобы помочь родственникам отыскать пропавшего. В действиях властей наблюдается "недостаток оперативности", считают друзья американца.Байден не общался с семьей Курпаси. Как утверждают его друзья, правительство редко делится информацией о его судьбе: скорее Госдепартамент оказался в зависимости от предоставляемой ими информации. По данным издания, группа военных, которые ранее служили с пропавшим, предоставили должностным лицам 46-страничный документ, в котором, в частности, указали его последние известные координаты.Согласно источнику, в день исчезновения Курпаси он вместе с британским наемником Эндрю Хиллом отправился на разведку. Хилла взяли в плен ВС России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220708/naemniki-1801328879.html
https://ria.ru/20220708/naemniki-1801301586.html
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792579894_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_91ebfea64d6404be763757002aafdb1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), сша, вооруженные силы рф
17:56 10.07.2022 (обновлено: 18:44 10.07.2022)
 
WP: семья пропавшего на Украине пехотинца обвинила Вашингтон в бездействии

WP: семья пропавшего на Украине пехотинца Грейди Курпаси обвинила Вашингтон в бездействии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Семья и друзья пропавшего на Украине бывшего морского пехотинца США Грейди Курпаси обвиняют Вашингтон в том, что они бездействуют и "недостаточно оперативно" пытаются найти его, сообщает газета The Washington Post.
"Семья и друзья (Курпаси) <...> обвинили администрацию (президента США Джо) Байдена в бездействии, заявив, что какая-либо надежда найти его живым зависит от переговоров между Вашингтоном и Москвой", — говорится в сообщении издания.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 20:50В мире
СМИ: наемники отказываются воевать из-за суровых реалий на Украине
По словам супруги Курпаси, у нее нет уверенности в том, что Белый дом "вложил какие-либо ресурсы", чтобы помочь родственникам отыскать пропавшего. В действиях властей наблюдается "недостаток оперативности", считают друзья американца.
Байден не общался с семьей Курпаси. Как утверждают его друзья, правительство редко делится информацией о его судьбе: скорее Госдепартамент оказался в зависимости от предоставляемой ими информации. По данным издания, группа военных, которые ранее служили с пропавшим, предоставили должностным лицам 46-страничный документ, в котором, в частности, указали его последние известные координаты.
Согласно источнику, в день исчезновения Курпаси он вместе с британским наемником Эндрю Хиллом отправился на разведку. Хилла взяли в плен ВС России.
Аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 17:52
Западные наемники сравнили боевые действия на Украине и в Афганистане
 
В миреВашингтон (штат)СШАВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала