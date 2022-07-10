17:56 10.07.2022 (обновлено: 18:44 10.07.2022)
WP: семья пропавшего на Украине пехотинца обвинила Вашингтон в бездействии
WP: семья пропавшего на Украине пехотинца Грейди Курпаси обвинила Вашингтон в бездействии
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Семья и друзья пропавшего на Украине бывшего морского пехотинца США Грейди Курпаси обвиняют Вашингтон в том, что они бездействуют и "недостаточно оперативно" пытаются найти его, сообщает газета The Washington Post.
"Семья и друзья (Курпаси) <...> обвинили администрацию (президента США Джо) Байдена в бездействии, заявив, что какая-либо надежда найти его живым зависит от переговоров между Вашингтоном и Москвой", — говорится в сообщении издания.
По словам супруги Курпаси, у нее нет уверенности в том, что Белый дом "вложил какие-либо ресурсы", чтобы помочь родственникам отыскать пропавшего. В действиях властей наблюдается "недостаток оперативности", считают друзья американца.
Байден не общался с семьей Курпаси. Как утверждают его друзья, правительство редко делится информацией о его судьбе: скорее Госдепартамент оказался в зависимости от предоставляемой ими информации. По данным издания, группа военных, которые ранее служили с пропавшим, предоставили должностным лицам 46-страничный документ, в котором, в частности, указали его последние известные координаты.
Согласно источнику, в день исчезновения Курпаси он вместе с британским наемником Эндрю Хиллом отправился на разведку. Хилла взяли в плен ВС России.