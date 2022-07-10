https://ria.ru/20220710/ukraina-1801557482.html

WP: семья пропавшего на Украине пехотинца обвинила Вашингтон в бездействии

WP: семья пропавшего на Украине пехотинца обвинила Вашингтон в бездействии - РИА Новости, 10.07.2022

WP: семья пропавшего на Украине пехотинца обвинила Вашингтон в бездействии

Семья и друзья пропавшего на Украине бывшего морского пехотинца США Грейди Курпаси обвиняют Вашингтон в том, что они бездействуют и "недостаточно оперативно"... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T17:56

2022-07-10T17:56

2022-07-10T18:44

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сша

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Семья и друзья пропавшего на Украине бывшего морского пехотинца США Грейди Курпаси обвиняют Вашингтон в том, что они бездействуют и "недостаточно оперативно" пытаются найти его, сообщает газета The Washington Post."Семья и друзья (Курпаси) <...> обвинили администрацию (президента США Джо) Байдена в бездействии, заявив, что какая-либо надежда найти его живым зависит от переговоров между Вашингтоном и Москвой", — говорится в сообщении издания.По словам супруги Курпаси, у нее нет уверенности в том, что Белый дом "вложил какие-либо ресурсы", чтобы помочь родственникам отыскать пропавшего. В действиях властей наблюдается "недостаток оперативности", считают друзья американца.Байден не общался с семьей Курпаси. Как утверждают его друзья, правительство редко делится информацией о его судьбе: скорее Госдепартамент оказался в зависимости от предоставляемой ими информации. По данным издания, группа военных, которые ранее служили с пропавшим, предоставили должностным лицам 46-страничный документ, в котором, в частности, указали его последние известные координаты.Согласно источнику, в день исчезновения Курпаси он вместе с британским наемником Эндрю Хиллом отправился на разведку. Хилла взяли в плен ВС России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220708/naemniki-1801328879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), сша, вооруженные силы рф