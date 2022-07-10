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Киев негативно воспринял решение Канады по турбине для "Северного потока" - РИА Новости, 10.07.2022
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Киев негативно воспринял решение Канады по турбине для "Северного потока"
Киев негативно воспринял решение Канады по турбине для "Северного потока" - РИА Новости, 10.07.2022
Киев негативно воспринял решение Канады по турбине для "Северного потока"
Глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину "Газпрому" для "Северного потока". РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T15:46
2022-07-10T18:29
экономика
канада
германия
украина
газпром
siemens
северный поток
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину "Газпрому" для "Северного потока".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Канада уже приняла решение вернуть Германии турбину для трубопровода "Северный поток". По информации источника Рейтера, решение вернуть оборудование уже принято, турбина будет отправлена в Германию, которая затем доставит ее "Газпрому"."Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину "Газпрому". Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что "Газпром" полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму", — написал Макогон на своей странице в Facebook*.По его мнению, "даже без этой турбины у "Газпрома" есть возможность значительно увеличить транзит", в частности, через Польшу и Украину."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Теперь "Газпром" использует около 40% мощности магистрали — основного маршрута поставок российского газа в Европу, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа на континенте. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220710/sholts-1801533993.html
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экономика, канада, германия, украина, газпром, siemens, северный поток
15:46 10.07.2022 (обновлено: 18:29 10.07.2022)
 
Киев негативно воспринял решение Канады по турбине для "Северного потока"

Глава ГТС Украины Макогон раскритиковал решение Канады вернуть турбину "Северного потока"

© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Любмине, Германия
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Любмине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину "Газпрому" для "Северного потока".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Канада уже приняла решение вернуть Германии турбину для трубопровода "Северный поток". По информации источника Рейтера, решение вернуть оборудование уже принято, турбина будет отправлена в Германию, которая затем доставит ее "Газпрому".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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Шольц приветствовал решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"
"Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину "Газпрому". Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что "Газпром" полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму", — написал Макогон на своей странице в Facebook*.
По его мнению, "даже без этой турбины у "Газпрома" есть возможность значительно увеличить транзит", в частности, через Польшу и Украину.
"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
Теперь "Газпром" использует около 40% мощности магистрали — основного маршрута поставок российского газа в Европу, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа на континенте. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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СМИ узнало о решении Канады по турбине для "Газпрома"
 
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