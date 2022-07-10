15:46 10.07.2022 (обновлено: 18:29 10.07.2022)
Киев негативно воспринял решение Канады по турбине для "Северного потока"
Глава ГТС Украины Макогон раскритиковал решение Канады вернуть турбину "Северного потока"
© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Любмине, Германия
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Любмине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину "Газпрому" для "Северного потока".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Канада уже приняла решение вернуть Германии турбину для трубопровода "Северный поток". По информации источника Рейтера, решение вернуть оборудование уже принято, турбина будет отправлена в Германию, которая затем доставит ее "Газпрому".
"Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину "Газпрому". Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что "Газпром" полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму", — написал Макогон на своей странице в Facebook*.
"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
Теперь "Газпром" использует около 40% мощности магистрали — основного маршрута поставок российского газа в Европу, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа на континенте. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.
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