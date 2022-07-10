15:43 10.07.2022 (обновлено: 16:51 10.07.2022)
Corriere della Sera: Германия блокирует многомиллиардную помощь Киеву от ЕС
Corriere della Sera: Германия блокирует пакет помощи Киеву от ЕС на девять миллиардов евро
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Германия затягивает выделение Украине помощи от Евросоюза в размере девяти миллиардов евро из-за несогласия с ЕК по поводу источника финансирования, пишет итальянская газета Corriere della Serra.
Как уточняет СМИ, решение об очередном пакете помощи приняли на саммите ЕС в конце июня. Однако министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил против спонсирования Киева за счет общего европейского долга. На данный момент он одобрил лишь миллиардный транш, который поступит в Киев до конца июля.
"Между тем время идет, Киев заявляет, что ему нужна помощь в размере пяти миллиардов долларов в месяц, и есть предположение, что Украина объявит дефолт по погашению внешнего долга в размере 900 миллионов евро в сентябре", — сообщается в статье.
Автор материала отметил, что такое поведение Берлина не на шутку нервирует киевские власти. Кроме того, на Украине якобы заподозрили Германию в намерении нарушить антироссийские санкции, чтобы восстановить поставки газа по "Северному потоку".
Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Украина, постоянно получая кредиты от западных стран, превратилась в их колонию. Так, с момента госпереворота (с февраля 2014 года по декабрь 2021-го) киевским властям выделили порядка 70,5 миллиарда долларов, а с февраля по май 2022-го объем финансирования превысил 15 миллиардов долларов. По словам Захаровой, Украина самым активным образом напрямую продается западному капиталу.