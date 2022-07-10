https://ria.ru/20220710/ukraina-1801542839.html

Corriere della Sera: Германия блокирует многомиллиардную помощь Киеву от ЕС

Corriere della Sera: Германия блокирует многомиллиардную помощь Киеву от ЕС - РИА Новости, 10.07.2022

Corriere della Sera: Германия блокирует многомиллиардную помощь Киеву от ЕС

Германия затягивает выделение Украине помощи от Евросоюза в размере девяти миллиардов евро из-за несогласия с ЕК по поводу источника финансирования, пишет... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T15:43

2022-07-10T15:43

2022-07-10T16:51

в мире

кристиан линднер

мария захарова

киев

германия

украина

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Германия затягивает выделение Украине помощи от Евросоюза в размере девяти миллиардов евро из-за несогласия с ЕК по поводу источника финансирования, пишет итальянская газета Corriere della Serra.Как уточняет СМИ, решение об очередном пакете помощи приняли на саммите ЕС в конце июня. Однако министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил против спонсирования Киева за счет общего европейского долга. На данный момент он одобрил лишь миллиардный транш, который поступит в Киев до конца июля."Между тем время идет, Киев заявляет, что ему нужна помощь в размере пяти миллиардов долларов в месяц, и есть предположение, что Украина объявит дефолт по погашению внешнего долга в размере 900 миллионов евро в сентябре", — сообщается в статье.Автор материала отметил, что такое поведение Берлина не на шутку нервирует киевские власти. Кроме того, на Украине якобы заподозрили Германию в намерении нарушить антироссийские санкции, чтобы восстановить поставки газа по "Северному потоку".Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Украина, постоянно получая кредиты от западных стран, превратилась в их колонию. Так, с момента госпереворота (с февраля 2014 года по декабрь 2021-го) киевским властям выделили порядка 70,5 миллиарда долларов, а с февраля по май 2022-го объем финансирования превысил 15 миллиардов долларов. По словам Захаровой, Украина самым активным образом напрямую продается западному капиталу.

https://ria.ru/20220707/ukraina-1801035233.html

https://ria.ru/20220709/ukraina-1801191443.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, кристиан линднер, мария захарова, киев, германия, украина, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, северный поток