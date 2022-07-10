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Corriere della Sera: Германия блокирует многомиллиардную помощь Киеву от ЕС - РИА Новости, 10.07.2022
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Corriere della Sera: Германия блокирует многомиллиардную помощь Киеву от ЕС
Corriere della Sera: Германия блокирует многомиллиардную помощь Киеву от ЕС - РИА Новости, 10.07.2022
Corriere della Sera: Германия блокирует многомиллиардную помощь Киеву от ЕС
Германия затягивает выделение Украине помощи от Евросоюза в размере девяти миллиардов евро из-за несогласия с ЕК по поводу источника финансирования, пишет... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T15:43
2022-07-10T16:51
в мире
кристиан линднер
мария захарова
киев
германия
украина
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Германия затягивает выделение Украине помощи от Евросоюза в размере девяти миллиардов евро из-за несогласия с ЕК по поводу источника финансирования, пишет итальянская газета Corriere della Serra.Как уточняет СМИ, решение об очередном пакете помощи приняли на саммите ЕС в конце июня. Однако министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил против спонсирования Киева за счет общего европейского долга. На данный момент он одобрил лишь миллиардный транш, который поступит в Киев до конца июля."Между тем время идет, Киев заявляет, что ему нужна помощь в размере пяти миллиардов долларов в месяц, и есть предположение, что Украина объявит дефолт по погашению внешнего долга в размере 900 миллионов евро в сентябре", — сообщается в статье.Автор материала отметил, что такое поведение Берлина не на шутку нервирует киевские власти. Кроме того, на Украине якобы заподозрили Германию в намерении нарушить антироссийские санкции, чтобы восстановить поставки газа по "Северному потоку".Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Украина, постоянно получая кредиты от западных стран, превратилась в их колонию. Так, с момента госпереворота (с февраля 2014 года по декабрь 2021-го) киевским властям выделили порядка 70,5 миллиарда долларов, а с февраля по май 2022-го объем финансирования превысил 15 миллиардов долларов. По словам Захаровой, Украина самым активным образом напрямую продается западному капиталу.
https://ria.ru/20220707/ukraina-1801035233.html
https://ria.ru/20220709/ukraina-1801191443.html
киев
германия
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в мире, кристиан линднер, мария захарова, киев, германия, украина, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, северный поток
15:43 10.07.2022 (обновлено: 16:51 10.07.2022)
 
Corriere della Sera: Германия блокирует многомиллиардную помощь Киеву от ЕС

Corriere della Sera: Германия блокирует пакет помощи Киеву от ЕС на девять миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Германия затягивает выделение Украине помощи от Евросоюза в размере девяти миллиардов евро из-за несогласия с ЕК по поводу источника финансирования, пишет итальянская газета Corriere della Serra.
Как уточняет СМИ, решение об очередном пакете помощи приняли на саммите ЕС в конце июня. Однако министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил против спонсирования Киева за счет общего европейского долга. На данный момент он одобрил лишь миллиардный транш, который поступит в Киев до конца июля.
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"Между тем время идет, Киев заявляет, что ему нужна помощь в размере пяти миллиардов долларов в месяц, и есть предположение, что Украина объявит дефолт по погашению внешнего долга в размере 900 миллионов евро в сентябре", — сообщается в статье.
Автор материала отметил, что такое поведение Берлина не на шутку нервирует киевские власти. Кроме того, на Украине якобы заподозрили Германию в намерении нарушить антироссийские санкции, чтобы восстановить поставки газа по "Северному потоку".
Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Украина, постоянно получая кредиты от западных стран, превратилась в их колонию. Так, с момента госпереворота (с февраля 2014 года по декабрь 2021-го) киевским властям выделили порядка 70,5 миллиарда долларов, а с февраля по май 2022-го объем финансирования превысил 15 миллиардов долларов. По словам Захаровой, Украина самым активным образом напрямую продается западному капиталу.
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В миреКристиан ЛинднерМария ЗахароваКиевГерманияУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентСеверный поток
 
 
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