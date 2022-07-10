https://ria.ru/20220710/ukraina-1801539073.html

США хотят ослабить Россию через конфликт на Украине, заявил Володин

США хотят ослабить Россию через конфликт на Украине, заявил Володин - РИА Новости, 10.07.2022

США хотят ослабить Россию через конфликт на Украине, заявил Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что цель теряющих свои экономические позиции США на Украине – ослабить Россию. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T15:14

2022-07-10T15:14

2022-07-10T15:14

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что цель теряющих свои экономические позиции США на Украине – ослабить Россию."А что касается конфликта на территории Украины, понятно, что цель его – ослабить Россию. Когда первая экономика мира теряет свою позицию, это было, кстати, и раньше, если посмотреть историю, - всегда происходили войны. И особенно по периметру влияния империи, которая теряла свое доминирующее положение. Мы с вами знаем, что по итогам Второй Мировой войны произошло перераспределение позиций лидерства от Англии к Соединенным Штатам Америки. Понятно, что это было в том числе связано с войной, которая происходила", - сказал Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин", фрагменты программы показали на "Дума ТВ".Поэтому, сейчас самое главное – "не допустить большой беды", отметил спикер Госдумы."Наш президент сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, защитить граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, граждан России, соотечественников. Если бы не его решение о начале специальной военной операции, могло произойти страшное. Он упредил то, что могло случиться", - добавил Володин.По его словам, украинские войска были уже стянуты к границам Донбасса, и все это могло закончиться гуманитарной катастрофой, огромным количеством жертв."И могло привести вообще к самому худшему – мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны", - отметил Володин.

https://ria.ru/20220710/ssha-1801535950.html

https://ria.ru/20220710/ukraina-1801529971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

павел зарубин, россия, украина, англия, госдума рф, вячеслав володин, в мире