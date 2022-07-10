США хотят ослабить Россию через конфликт на Украине, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: США хотят ослабить Россию посредством конфликта на Украине
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что цель теряющих свои экономические позиции США на Украине – ослабить Россию.
"А что касается конфликта на территории Украины, понятно, что цель его – ослабить Россию. Когда первая экономика мира теряет свою позицию, это было, кстати, и раньше, если посмотреть историю, - всегда происходили войны. И особенно по периметру влияния империи, которая теряла свое доминирующее положение. Мы с вами знаем, что по итогам Второй Мировой войны произошло перераспределение позиций лидерства от Англии к Соединенным Штатам Америки. Понятно, что это было в том числе связано с войной, которая происходила", - сказал Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин", фрагменты программы показали на "Дума ТВ".
Поэтому, сейчас самое главное – "не допустить большой беды", отметил спикер Госдумы.
"Наш президент сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, защитить граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, граждан России, соотечественников. Если бы не его решение о начале специальной военной операции, могло произойти страшное. Он упредил то, что могло случиться", - добавил Володин.
По его словам, украинские войска были уже стянуты к границам Донбасса, и все это могло закончиться гуманитарной катастрофой, огромным количеством жертв.
"И могло привести вообще к самому худшему – мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны", - отметил Володин.