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СМИ: 25-летняя девушка без опыта работы стала замминистра на Украине - РИА Новости, 10.07.2022
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СМИ: 25-летняя девушка без опыта работы стала замминистра на Украине
СМИ: 25-летняя девушка без опыта работы стала замминистра на Украине - РИА Новости, 10.07.2022
СМИ: 25-летняя девушка без опыта работы стала замминистра на Украине
Заместителем министра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики Украины назначили 25-летнюю Анну Сергееву, прежде никогда не работавшую в госсекторе, РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T13:56
2022-07-10T18:17
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Заместителем министра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики Украины назначили 25-летнюю Анну Сергееву, прежде никогда не работавшую в госсекторе, сообщило издание "Украинские новости".По информации СМИ, ее зарплата оказалась в два с половиной раза выше, чем у президента страны Владимира Зеленского, — 68 600 гривен в месяц. Глава государства, в свою очередь, зарабатывает 28 тысяч гривен.Уточняется также, что до вступления в должность она в течение трех лет руководила ООО "Сервис Ревизор", занимавшимся, в частности, консультированием по вопросам коммерческой деятельности парикмахерских и салонов красоты.В Министерстве социальной политики пояснили, что Сергеева последние четыре года также активно занималась общественной деятельностью — помогала детям с физическими и ментальными нарушениями, сиротам и одиноким людям пожилого возраста.
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владимир зеленский, украина
13:56 10.07.2022 (обновлено: 18:17 10.07.2022)
 
СМИ: 25-летняя девушка без опыта работы стала замминистра на Украине

На Украине заместителем министра по евроинтеграции назначили 25-летнюю Анну Сергееву

CC BY 4.0 / Міністерство соціальної політики України / Сергєєва Анна ОлександрівнаЗаместитель министра соцполитики по вопросам европейской интеграции Украины Анна Сергеева
Заместитель министра соцполитики по вопросам европейской интеграции Украины Анна Сергеева - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
CC BY 4.0 / Міністерство соціальної політики України / Сергєєва Анна Олександрівна
Заместитель министра соцполитики по вопросам европейской интеграции Украины Анна Сергеева
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Заместителем министра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики Украины назначили 25-летнюю Анну Сергееву, прежде никогда не работавшую в госсекторе, сообщило издание "Украинские новости".
По информации СМИ, ее зарплата оказалась в два с половиной раза выше, чем у президента страны Владимира Зеленского, — 68 600 гривен в месяц. Глава государства, в свою очередь, зарабатывает 28 тысяч гривен.
Уточняется также, что до вступления в должность она в течение трех лет руководила ООО "Сервис Ревизор", занимавшимся, в частности, консультированием по вопросам коммерческой деятельности парикмахерских и салонов красоты.
В Министерстве социальной политики пояснили, что Сергеева последние четыре года также активно занималась общественной деятельностью — помогала детям с физическими и ментальными нарушениями, сиротам и одиноким людям пожилого возраста.
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