https://ria.ru/20220710/ukraina-1801530398.html

СМИ: 25-летняя девушка без опыта работы стала замминистра на Украине

СМИ: 25-летняя девушка без опыта работы стала замминистра на Украине - РИА Новости, 10.07.2022

СМИ: 25-летняя девушка без опыта работы стала замминистра на Украине

Заместителем министра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики Украины назначили 25-летнюю Анну Сергееву, прежде никогда не работавшую в госсекторе, РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T13:56

2022-07-10T13:56

2022-07-10T18:17

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Заместителем министра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики Украины назначили 25-летнюю Анну Сергееву, прежде никогда не работавшую в госсекторе, сообщило издание "Украинские новости".По информации СМИ, ее зарплата оказалась в два с половиной раза выше, чем у президента страны Владимира Зеленского, — 68 600 гривен в месяц. Глава государства, в свою очередь, зарабатывает 28 тысяч гривен.Уточняется также, что до вступления в должность она в течение трех лет руководила ООО "Сервис Ревизор", занимавшимся, в частности, консультированием по вопросам коммерческой деятельности парикмахерских и салонов красоты.В Министерстве социальной политики пояснили, что Сергеева последние четыре года также активно занималась общественной деятельностью — помогала детям с физическими и ментальными нарушениями, сиротам и одиноким людям пожилого возраста.

https://ria.ru/20220629/naemnik-1799103913.html

украина

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

владимир зеленский, украина