Турция не будет откладывать операцию на севере Сирии
Министр обороны Турции Акар: Анкара не будет откладывать операцию на севере Сирии
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
Турецкие военные. Архивное фото
АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Анкара не будет избегать или откладывать планируемую военную операцию на севере Сирии, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
"На двусторонних встречах, которые мы провели на полях саммита НАТО в Мадриде, такого не произошло, и, как заявил наш президент, не может быть и речи о том, чтобы согласиться на такое, для нас не может быть и речи о том, чтобы слушать такое. Как я уже говорил ранее, мы сделали все, что необходимо сделать для обеспечения безопасности нашей страны, для обеспечения безопасности наших земель, под руководством нашего президента, и мы полны решимости делать это в будущем, слава Богу, мы на это способны", - сказал Акар, отвечая на вопрос о том, получала ли Турция на саммите НАТО в Мадриде совета избегать или отложить планируемую военную операцию на севере Сирии.