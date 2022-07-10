https://ria.ru/20220710/turtsiya-1801520967.html

Турция не будет откладывать операцию на севере Сирии

Турция не будет откладывать операцию на севере Сирии - РИА Новости, 10.07.2022

Турция не будет откладывать операцию на севере Сирии

Анкара не будет избегать или откладывать планируемую военную операцию на севере Сирии, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T12:32

2022-07-10T12:32

2022-07-10T12:32

в мире

ибрагим калын

сирия

турция

анкара (провинция)

нато

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АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Анкара не будет избегать или откладывать планируемую военную операцию на севере Сирии, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска."На двусторонних встречах, которые мы провели на полях саммита НАТО в Мадриде, такого не произошло, и, как заявил наш президент, не может быть и речи о том, чтобы согласиться на такое, для нас не может быть и речи о том, чтобы слушать такое. Как я уже говорил ранее, мы сделали все, что необходимо сделать для обеспечения безопасности нашей страны, для обеспечения безопасности наших земель, под руководством нашего президента, и мы полны решимости делать это в будущем, слава Богу, мы на это способны", - сказал Акар, отвечая на вопрос о том, получала ли Турция на саммите НАТО в Мадриде совета избегать или отложить планируемую военную операцию на севере Сирии.

https://ria.ru/20220704/turtsiya-1800029675.html

сирия

турция

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ибрагим калын, сирия, турция, анкара (провинция), нато