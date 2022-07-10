https://ria.ru/20220710/tramp-1801504900.html

Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине

Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине - РИА Новости, 10.07.2022

Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах 2020 года не допустил бы эскалации конфликта на Украине. Такое мнение он высказал во... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T10:14

2022-07-10T10:14

2022-07-10T10:14

в мире

джо байден

украина

афганистан

дональд трамп

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах 2020 года не допустил бы эскалации конфликта на Украине. Такое мнение он высказал во время выступления перед своими сторонниками в Анкоридже, штат Аляска.По его словам, при администрации Джо Байдена страна пришла в упадок: инфляция бьет рекорды, а цены на топливо растут с невероятной скоростью. Кроме того, Трамп припомнил вывод американских войск из Афганистана. Что касается Украины, то, по его прогнозу, ситуация в этом регионе лишь ухудшится, однако всего этого можно было избежать, если бы выборы 2020 года прошли иначе."Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не случилось", — заявил экс-президент Соединенных Штатов.Ранее Трамп не раз критиковал действия администрации нынешнего главы государства Джо Байдена. Среди прочего он назвал политику в отношении Украины "безумием" и заявил, что это может привести к мировой войне. По мнению бывшего лидера, к обострению ситуации привела "слабость и некомпетентность" Байдена, чего точно не случилось бы при его администрации.

https://ria.ru/20220709/notatsii-1801366039.html

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афганистан

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Станислав Ванд

в мире, джо байден, украина, афганистан, дональд трамп