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Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии после пересадки костного мозга - РИА Новости, 10.07.2022
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Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии после пересадки костного мозга
Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии после пересадки костного мозга - РИА Новости, 10.07.2022
Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии после пересадки костного мозга
Предприниматель Олег Тиньков спустя два года с момента трансплантации костного мозга получил результаты молекулярного теста, которые свидетельствуют о полной... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T15:01
2022-07-10T15:01
россия
олег тиньков
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Предприниматель Олег Тиньков спустя два года с момента трансплантации костного мозга получил результаты молекулярного теста, которые свидетельствуют о полной ремиссии. Об этом он сообщил в своем Instagram*.По словам бизнесмена, "платой" за ремиссию стала реакция "трансплантат против хозяина".Тиньков призвал людей, страдающих лейкемией, лимфомой и миеломой, продолжать бороться. "Излечиться можно, нужно терпеть, и это очень трудно… Я знаю, но верьте. При этом, не верьте, кто говорит, что это возьмет год, это минимум два, у меня вот три уже почти", — написал предприниматель.В марте 2020 года Тиньков сообщил, что у него диагностировали лейкемию в острой форме. Основной удар болезни пришелся на кожу, рот и глаза. Из-за реакции "трансплантат против хозяина" ему каждый день приходилось принимать по 20 таблеток, раз в две недели посещать процедуры по переливанию крови, которые помогают в лечении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, олег тиньков
15:01 10.07.2022
 
Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии после пересадки костного мозга

Бизнесмен Тиньков сообщил о полной ремиссии после лечения лейкемии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредприниматель Олег Тиньков
Предприниматель Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Предприниматель Олег Тиньков
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Предприниматель Олег Тиньков спустя два года с момента трансплантации костного мозга получил результаты молекулярного теста, которые свидетельствуют о полной ремиссии. Об этом он сообщил в своем Instagram*.
По словам бизнесмена, "платой" за ремиссию стала реакция "трансплантат против хозяина".
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Тиньков призвал людей, страдающих лейкемией, лимфомой и миеломой, продолжать бороться. "Излечиться можно, нужно терпеть, и это очень трудно… Я знаю, но верьте. При этом, не верьте, кто говорит, что это возьмет год, это минимум два, у меня вот три уже почти", — написал предприниматель.
В марте 2020 года Тиньков сообщил, что у него диагностировали лейкемию в острой форме. Основной удар болезни пришелся на кожу, рот и глаза. Из-за реакции "трансплантат против хозяина" ему каждый день приходилось принимать по 20 таблеток, раз в две недели посещать процедуры по переливанию крови, которые помогают в лечении.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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