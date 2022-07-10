https://ria.ru/20220710/teplokhod-1801560776.html

В Татарстане затонул прогулочный теплоход

В Татарстане затонул прогулочный теплоход - РИА Новости, 10.07.2022

В Татарстане затонул прогулочный теплоход

Прогулочный теплоход затонул в Татарстане, пассажиров спасли, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T18:26

2022-07-10T18:26

2022-07-10T20:55

происшествия

республика татарстан (татарстан)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 10 июл — РИА Новости. Прогулочный теплоход затонул в Татарстане, пассажиров спасли, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.Ведомство открыло уголовное дело по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".Как уточнили в ГУ МЧС по Татарстану, в 17:55 от капитана теплохода "Добрый" поступило сообщение, что он взял на борт 30 человек с баржи на 1300 километре судового хода реки Волга, в Верхнеуслонском районе вблизи Захваткино. Предварительно, затонуло судно, на котором находились 30 человек. Всех эвакуировали в порт Казани.Обстоятельства ЧП проверит также региональная транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20220615/stolknovenie-1795376754.html

республика татарстан (татарстан)

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика татарстан (татарстан), россия, следственный комитет россии (ск рф)