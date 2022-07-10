18:26 10.07.2022 (обновлено: 20:55 10.07.2022)
В Татарстане затонул прогулочный теплоход
СК: в Татарстане затонул прогулочный теплоход, пассажиров спасли
© Фото : Приволжская транспортная прокуратураНа месте затопления теплохода вблизи Аракчино
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура
КАЗАНЬ, 10 июл — РИА Новости. Прогулочный теплоход затонул в Татарстане, пассажиров спасли, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
"Предварительно, днем на реке Волга вблизи Аракчино затонул прогулочный теплоход. Пассажиры (около 30 человек) были оперативно спасены катерами и лодками", — говорится в релизе.
Ведомство открыло уголовное дело по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".
Как уточнили в ГУ МЧС по Татарстану, в 17:55 от капитана теплохода "Добрый" поступило сообщение, что он взял на борт 30 человек с баржи на 1300 километре судового хода реки Волга, в Верхнеуслонском районе вблизи Захваткино. Предварительно, затонуло судно, на котором находились 30 человек. Всех эвакуировали в порт Казани.
Обстоятельства ЧП проверит также региональная транспортная прокуратура.