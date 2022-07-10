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В Татарстане затонул прогулочный теплоход - РИА Новости, 10.07.2022
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В Татарстане затонул прогулочный теплоход
В Татарстане затонул прогулочный теплоход - РИА Новости, 10.07.2022
В Татарстане затонул прогулочный теплоход
Прогулочный теплоход затонул в Татарстане, пассажиров спасли, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T18:26
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происшествия
республика татарстан (татарстан)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 10 июл — РИА Новости. Прогулочный теплоход затонул в Татарстане, пассажиров спасли, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.Ведомство открыло уголовное дело по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".Как уточнили в ГУ МЧС по Татарстану, в 17:55 от капитана теплохода "Добрый" поступило сообщение, что он взял на борт 30 человек с баржи на 1300 километре судового хода реки Волга, в Верхнеуслонском районе вблизи Захваткино. Предварительно, затонуло судно, на котором находились 30 человек. Всех эвакуировали в порт Казани.Обстоятельства ЧП проверит также региональная транспортная прокуратура.
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республика татарстан (татарстан)
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происшествия, республика татарстан (татарстан), россия, следственный комитет россии (ск рф)
18:26 10.07.2022 (обновлено: 20:55 10.07.2022)
 
В Татарстане затонул прогулочный теплоход

СК: в Татарстане затонул прогулочный теплоход, пассажиров спасли

© Фото : Приволжская транспортная прокуратураНа месте затопления теплохода вблизи Аракчино
На месте затопления теплохода вблизи Аракчино - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура
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КАЗАНЬ, 10 июл — РИА Новости. Прогулочный теплоход затонул в Татарстане, пассажиров спасли, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

"Предварительно, днем на реке Волга вблизи Аракчино затонул прогулочный теплоход. Пассажиры (около 30 человек) были оперативно спасены катерами и лодками", — говорится в релизе.

Ведомство открыло уголовное дело по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".
Как уточнили в ГУ МЧС по Татарстану, в 17:55 от капитана теплохода "Добрый" поступило сообщение, что он взял на борт 30 человек с баржи на 1300 километре судового хода реки Волга, в Верхнеуслонском районе вблизи Захваткино. Предварительно, затонуло судно, на котором находились 30 человек. Всех эвакуировали в порт Казани.
Обстоятельства ЧП проверит также региональная транспортная прокуратура.
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ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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