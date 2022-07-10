https://ria.ru/20220710/temperatura-1801489398.html

Врач рассказал, на какую температуру включать кондиционер в жару

Врач рассказал, на какую температуру включать кондиционер в жару - РИА Новости, 10.07.2022

Врач рассказал, на какую температуру включать кондиционер в жару

Кондиционер в жару нужно включать для охлаждения помещения на температуру в диапазоне 20-22 градуса, не ниже, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T06:20

2022-07-10T06:20

2022-07-10T06:20

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Кондиционер в жару нужно включать для охлаждения помещения на температуру в диапазоне 20-22 градуса, не ниже, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Врач отметил, что кондиционер может работать, постоянно обеспечивая заданные параметры. Если кондиционер не настраивается, то нужно решать по ситуации - например, если он сильно остужает температуру, то включать эпизодически."У большинства из нас, когда жарко, возникает соблазн быстро охладиться, и люди включают кондиционер на очень холодную температуру. И тогда возникает риск переохлаждения. Чтобы избежать рисков заболеть, нужно остужать помещение постепенно и не допускать слишком низких температур. Важно аккуратно заходить в помещение с работающим кондиционером. Лучше что-то накинуть на себя из одежды. Если от зноя плавится асфальт, а в помещении холоднее на 20 градусов, то от разницы температур и быстрого охлаждения организм испытывает стресс, потому что не может так быстро адаптироваться к изменению температуры. Это снижает иммунную защиту, делая нас уязвимыми для вирусов и бактерий, способствует обострению хронических заболеваний", - подчеркнул Тяжельников.Собеседник агентства отметил, что особенно внимательно нужно относиться к кондиционерам в торговых центрах и общественных помещениях, где нельзя самим регулировать температуру. В магазинах, особенно продуктовых, часто воздух охлаждают значительно. Часто люди летом простужаются в автомобилях: они садятся в салон, нагретый солнцем, сразу включают кондиционер и направляют на себя ледяную струю."Нужно не забывать, что наличие кондиционера не исключает необходимости проветривания помещения и регулярной влажной уборки. Производители рекомендуют в целях более длительной эксплуатации делать небольшие технические перерывы и регулярно их чистить, так как пыль и другие загрязнения, которые есть в воздухе, оседают в нем и затем снова разносятся с потоком воздуха", - добавил он.

https://ria.ru/20220710/pomeschenie-1801487520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, образование - общество, россия