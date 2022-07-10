https://ria.ru/20220710/temperatura-1801489398.html
Врач рассказал, на какую температуру включать кондиционер в жару
Врач рассказал, на какую температуру включать кондиционер в жару - РИА Новости, 10.07.2022
Врач рассказал, на какую температуру включать кондиционер в жару
Кондиционер в жару нужно включать для охлаждения помещения на температуру в диапазоне 20-22 градуса, не ниже, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T06:20
2022-07-10T06:20
2022-07-10T06:20
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Кондиционер в жару нужно включать для охлаждения помещения на температуру в диапазоне 20-22 градуса, не ниже, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Врач отметил, что кондиционер может работать, постоянно обеспечивая заданные параметры. Если кондиционер не настраивается, то нужно решать по ситуации - например, если он сильно остужает температуру, то включать эпизодически."У большинства из нас, когда жарко, возникает соблазн быстро охладиться, и люди включают кондиционер на очень холодную температуру. И тогда возникает риск переохлаждения. Чтобы избежать рисков заболеть, нужно остужать помещение постепенно и не допускать слишком низких температур. Важно аккуратно заходить в помещение с работающим кондиционером. Лучше что-то накинуть на себя из одежды. Если от зноя плавится асфальт, а в помещении холоднее на 20 градусов, то от разницы температур и быстрого охлаждения организм испытывает стресс, потому что не может так быстро адаптироваться к изменению температуры. Это снижает иммунную защиту, делая нас уязвимыми для вирусов и бактерий, способствует обострению хронических заболеваний", - подчеркнул Тяжельников.Собеседник агентства отметил, что особенно внимательно нужно относиться к кондиционерам в торговых центрах и общественных помещениях, где нельзя самим регулировать температуру. В магазинах, особенно продуктовых, часто воздух охлаждают значительно. Часто люди летом простужаются в автомобилях: они садятся в салон, нагретый солнцем, сразу включают кондиционер и направляют на себя ледяную струю."Нужно не забывать, что наличие кондиционера не исключает необходимости проветривания помещения и регулярной влажной уборки. Производители рекомендуют в целях более длительной эксплуатации делать небольшие технические перерывы и регулярно их чистить, так как пыль и другие загрязнения, которые есть в воздухе, оседают в нем и затем снова разносятся с потоком воздуха", - добавил он.
https://ria.ru/20220710/pomeschenie-1801487520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, образование - общество, россия
Врач рассказал, на какую температуру включать кондиционер в жару
Врач Тяжельников советует включать кондиционер на температуру в диапазоне 20 – 22 градуса
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Кондиционер в жару нужно включать для охлаждения помещения на температуру в диапазоне 20-22 градуса, не ниже, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Когда на улице жара, необходимо предпринимать меры для охлаждения. Человеческий организм не приспособлен длительно переносить высокие температуры, если тело разогревается до 40 градусов, то следует риск теплового удара. Поэтому кондиционеры – это эффективное изобретение для поддержания оптимальных климатических условий. Кондиционер нужно включать на температуру в диапазоне 20-22 градуса. Не меньше. Как правило, приборы рассчитаны для поддержания заданного температурного режима в помещении определенного объема. При этом лучше не оставлять включенным кондиционер на ночь", - рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что кондиционер может работать, постоянно обеспечивая заданные параметры. Если кондиционер не настраивается, то нужно решать по ситуации - например, если он сильно остужает температуру, то включать эпизодически.
"У большинства из нас, когда жарко, возникает соблазн быстро охладиться, и люди включают кондиционер на очень холодную температуру. И тогда возникает риск переохлаждения. Чтобы избежать рисков заболеть, нужно остужать помещение постепенно и не допускать слишком низких температур. Важно аккуратно заходить в помещение с работающим кондиционером. Лучше что-то накинуть на себя из одежды. Если от зноя плавится асфальт, а в помещении холоднее на 20 градусов, то от разницы температур и быстрого охлаждения организм испытывает стресс, потому что не может так быстро адаптироваться к изменению температуры. Это снижает иммунную защиту, делая нас уязвимыми для вирусов и бактерий, способствует обострению хронических заболеваний", - подчеркнул Тяжельников.
Собеседник агентства отметил, что особенно внимательно нужно относиться к кондиционерам в торговых центрах и общественных помещениях, где нельзя самим регулировать температуру. В магазинах, особенно продуктовых, часто воздух охлаждают значительно. Часто люди летом простужаются в автомобилях: они садятся в салон, нагретый солнцем, сразу включают кондиционер и направляют на себя ледяную струю.
"Нужно не забывать, что наличие кондиционера не исключает необходимости проветривания помещения и регулярной влажной уборки. Производители рекомендуют в целях более длительной эксплуатации делать небольшие технические перерывы и регулярно их чистить, так как пыль и другие загрязнения, которые есть в воздухе, оседают в нем и затем снова разносятся с потоком воздуха", - добавил он.