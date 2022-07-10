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Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в цвета российского флага - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/stela-1801591205.html
Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в цвета российского флага
Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в цвета российского флага - РИА Новости, 10.07.2022
Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в цвета российского флага
Стелу "Северодонецк" на въезде в освобожденный город в Донбассе перекрасили в цвета российского триколора, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T23:09
2022-07-10T23:50
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
донецкая народная республика
донбасс
северодонецк
украина
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Стелу "Северодонецк" на въезде в освобожденный город в Донбассе перекрасили в цвета российского триколора, передает корреспондент РИА Новости."Долго ждали, очень долго ждали, и Слава Богу это, наконец-то, состоялось. Наконец-то, Северодонецк окрашен в те цвета, которые всегда были, есть и будут. Спасибо всем освободителям... Мы очень благодарны и очень надеемся, что скоро наш город будет восстановлен и снова станет красивым городом… Мы говорим не только от своего имени, а говорим практически от всех жителей города Северодонецк, которые здесь остались, которые все это время находились под ураганным огнем украинской артиллерии, выстояли и выдержали все это", - прокомментировал РИА Новости перекраску стелы житель города Северодонецк, ветеран войны в Афганистане Сергей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.
https://ria.ru/20220703/znamena-1799936733.html
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донецкая народная республика
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россия, владимир путин, донецкая народная республика, донбасс, северодонецк, украина, луганская народная республика
23:09 10.07.2022 (обновлено: 23:50 10.07.2022)
 
Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в цвета российского флага

Стелу на въезде в освобожденный город Северодонецк перекрасили в цвета российского флага

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкФлаг России, установленный на стеле "Северодонецк" на въезде в город
Флаг России, установленный на стеле Северодонецк на въезде в город - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Флаг России, установленный на стеле "Северодонецк" на въезде в город. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Стелу "Северодонецк" на въезде в освобожденный город в Донбассе перекрасили в цвета российского триколора, передает корреспондент РИА Новости.
"Долго ждали, очень долго ждали, и Слава Богу это, наконец-то, состоялось. Наконец-то, Северодонецк окрашен в те цвета, которые всегда были, есть и будут. Спасибо всем освободителям... Мы очень благодарны и очень надеемся, что скоро наш город будет восстановлен и снова станет красивым городом… Мы говорим не только от своего имени, а говорим практически от всех жителей города Северодонецк, которые здесь остались, которые все это время находились под ураганным огнем украинской артиллерии, выстояли и выдержали все это", - прокомментировал РИА Новости перекраску стелы житель города Северодонецк, ветеран войны в Афганистане Сергей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.
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3 июля, 17:22Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаДонбассСеверодонецкУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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