https://ria.ru/20220710/ssha-1801549005.html

Глава Минторга США заявила о риске замедления роста экономики страны

Глава Минторга США заявила о риске замедления роста экономики страны - РИА Новости, 10.07.2022

Глава Минторга США заявила о риске замедления роста экономики страны

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что не видит оснований прогнозировать "серьезную рецессию" в американской экономике, но усматривает риски... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T16:33

2022-07-10T16:33

2022-07-10T16:43

экономика

сша

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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что не видит оснований прогнозировать "серьезную рецессию" в американской экономике, но усматривает риски замедления ее дальнейшего роста."Наша экономика на протяжении последних 1-1,5 лет росла беспрецедентно высокими темпами – на уровне 5-6 процентов. На мой взгляд, нам не следует ожидать таких же темпов роста. Думаю, будет естественным полагать, что по мере выхода из пандемии мы перейдем от активного роста к устойчивому. На каком-то этапе, думаю, мы станем свидетелями менее активного роста. Однако я не вижу оснований прогнозировать серьезную рецессию", - сказала Раймондо в эфире телеканала ABC.По словам министра, ее опыт общения с представителями американского бизнеса также говорит о том, что риски развития подобного сценария крайне низки."Фундамент нашей экономики очень крепок. Инфляция – наша проблема, но она также и наш ключевой приоритет. Поэтому, на мой взгляд, нам не следует говорить о том, будто приближается рецессия", - добавила Раймондо.

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сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша