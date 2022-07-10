https://ria.ru/20220710/ssha-1801549005.html
Глава Минторга США заявила о риске замедления роста экономики страны
Глава Минторга США заявила о риске замедления роста экономики страны - РИА Новости, 10.07.2022
Глава Минторга США заявила о риске замедления роста экономики страны
Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что не видит оснований прогнозировать "серьезную рецессию" в американской экономике, но усматривает риски... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T16:33
2022-07-10T16:33
2022-07-10T16:43
экономика
сша
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что не видит оснований прогнозировать "серьезную рецессию" в американской экономике, но усматривает риски замедления ее дальнейшего роста."Наша экономика на протяжении последних 1-1,5 лет росла беспрецедентно высокими темпами – на уровне 5-6 процентов. На мой взгляд, нам не следует ожидать таких же темпов роста. Думаю, будет естественным полагать, что по мере выхода из пандемии мы перейдем от активного роста к устойчивому. На каком-то этапе, думаю, мы станем свидетелями менее активного роста. Однако я не вижу оснований прогнозировать серьезную рецессию", - сказала Раймондо в эфире телеканала ABC.По словам министра, ее опыт общения с представителями американского бизнеса также говорит о том, что риски развития подобного сценария крайне низки."Фундамент нашей экономики очень крепок. Инфляция – наша проблема, но она также и наш ключевой приоритет. Поэтому, на мой взгляд, нам не следует говорить о том, будто приближается рецессия", - добавила Раймондо.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, сша
16:33 10.07.2022 (обновлено: 16:43 10.07.2022)
Глава Минторга США заявила о риске замедления роста экономики страны
Глава Минторга США Раймондо заявила о риске замедления роста американской экономики
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости.
Министр торговли США Джина Раймондо заявила
, что не видит оснований прогнозировать "серьезную рецессию" в американской экономике, но усматривает риски замедления ее дальнейшего роста.
"Наша экономика на протяжении последних 1-1,5 лет росла беспрецедентно высокими темпами – на уровне 5-6 процентов. На мой взгляд, нам не следует ожидать таких же темпов роста. Думаю, будет естественным полагать, что по мере выхода из пандемии мы перейдем от активного роста к устойчивому. На каком-то этапе, думаю, мы станем свидетелями менее активного роста. Однако я не вижу оснований прогнозировать серьезную рецессию", - сказала Раймондо в эфире телеканала ABC.
По словам министра, ее опыт общения с представителями американского бизнеса также говорит о том, что риски развития подобного сценария крайне низки.
"Фундамент нашей экономики очень крепок. Инфляция – наша проблема, но она также и наш ключевой приоритет. Поэтому, на мой взгляд, нам не следует говорить о том, будто приближается рецессия", - добавила Раймондо.