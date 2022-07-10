США добились своего, убрав Европу из своих конкурентов, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин заявил, что США добились своего, убрав Европу из своих конкурентов
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США добились своего, убрав Европу из своих конкурентов и заместив энергоносители из РФ своими, более дорогими.
"США добились своего, они Европу убрали из своих конкурентов. Но что касается самой Европы, конечно, она от этого явно не выигрывает", - сообщил Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин", фрагменты программы показали на "Дума ТВ".
По его словам, Европа переживает кризис, который дальше будет только усугубляться.
"Потому что те же энергоресурсы, которые раньше европейские страны получали из России более дешевые, - сегодня замещаются более дорогими из тех же Соединенных Штатов Америки. И в целом от этого страдает экономика европейских государств, и будет ее проседание происходить. Также как проседает национальная валюта – евро, которая уже не конкурирует с долларом, как это было изначально", - добавил он.