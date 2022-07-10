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Спецоперация, 10 июля: ВКС России уничтожили ангары с американским оружием - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/spetsoperatsiya-1801584646.html
Спецоперация, 10 июля: ВКС России уничтожили ангары с американским оружием
Спецоперация, 10 июля: ВКС России уничтожили ангары с американским оружием - РИА Новости, 10.07.2022
Спецоперация, 10 июля: ВКС России уничтожили ангары с американским оружием
В воскресенье российские ВКС уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк, также высокоточными ракетами... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T21:22
2022-07-10T21:25
специальная военная операция на украине
украина
россия
войска воздушно-космической обороны
верховная рада украины
нато
сша
киев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В воскресенье российские ВКС уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк, также высокоточными ракетами наземного базирования был уничтожен склад с боеприпасами НАТО в Славянске и до 100 украинских боевиков.На этом фоне Киев запрашивает еще больше оружия у западных партнеров. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wall Street Journal признал, что украинские войска столкнулись с множеством потерь. Киев добивается от партнеров ракет еще большей дальности. Как отмечает Резников, Украине нужны РСЗО с радиусом действия 150 километров.Ход операцииРоссийские системы ПВО сбили три украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Кроме того, российской ПВО были сбиты три ракеты "Точка-У", 20 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Херсонской области, а также пять снарядов РСЗО "Смерч" в Харьковской области.Российские ВКС уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк. Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами наземного базирования склад с боеприпасами НАТО в Славянске и до 100 украинских боевиков, а самолеты ВКС России Су-35с сбили два украинских самолёта Су-25 и один МиГ-29 в Харьковской области и ДНР.Военные ДНР и РФ уничтожили также две установки "Град", один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Фурия", а также подавили три огневые точки украинских войск, сообщила народная милиция республики.Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили по взводу РСЗО "Ураган" и "Град" и два взвода гаубиц "Гиацинт-Б" украинских военных. Уже почти 4 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции.Кроме того, ВКС РФ уничтожили в ДНР три пункта управления войск Украины. В Минобороны пояснили, что для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за один бой в ходе военной операции на Украине уничтожают более 100 националистов. По его словам, подобная картина наблюдается практически везде.Киев просит больше оружияМинистр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wall Street Journal признал, что украинские войска столкнулись с множеством потерь. Киев добивается поставок ракет еще большей дальности. Как отмечает Резников, Украине нужны РСЗО с радиусом действия 150 километров.По словам Резникова, Украине требуется больше оружия, в частности, беспилотников. У дронов, которые отправляли США, нет ПО, которое бы предотвратило "глушение", подчеркнул он. Согласно министру, противотанковые комплексы NLAW и Javelin все еще необходимы, но "уже не в приоритете" из-за изменений в характере боевых действий.Председатель сената Франции Жерар Ларше по итогам поездки на Украину заявил, что Киев просит о поставках средств защиты и бронеавтомобилей. Ларше в пятницу и субботу находился с поездкой на Украине. В ходе визита он провел встречу с Владимиром Зеленским и выступил в Верховной раде. Председатель сената Франции сообщил в субботу, что обсудил с Зеленским военную поддержку Киева.
https://ria.ru/20220708/ukraina-1801318012.html
https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, войска воздушно-космической обороны, верховная рада украины, нато, сша, киев, су-35с, су-25, миг-29, рамзан кадыров, жерар ларше, алексей резников, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, javelin (птрк), харьковская область, херсонская область
21:22 10.07.2022 (обновлено: 21:25 10.07.2022)
 
Спецоперация, 10 июля: ВКС России уничтожили ангары с американским оружием

Спецоперация, 10 июля: ВКС России уничтожили два украинских ангара с американским оружием

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В воскресенье российские ВКС уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк, также высокоточными ракетами наземного базирования был уничтожен склад с боеприпасами НАТО в Славянске и до 100 украинских боевиков.
На этом фоне Киев запрашивает еще больше оружия у западных партнеров. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wall Street Journal признал, что украинские войска столкнулись с множеством потерь. Киев добивается от партнеров ракет еще большей дальности. Как отмечает Резников, Украине нужны РСЗО с радиусом действия 150 километров.
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Ход операции

Российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Кроме того, российской ПВО были сбиты три ракеты "Точка-У", 20 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Херсонской области, а также пять снарядов РСЗО "Смерч" в Харьковской области.
Российские ВКС уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк. Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами наземного базирования склад с боеприпасами НАТО в Славянске и до 100 украинских боевиков, а самолеты ВКС России Су-35с сбили два украинских самолёта Су-25 и один МиГ-29 в Харьковской области и ДНР.
Военные ДНР и РФ уничтожили также две установки "Град", один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Фурия", а также подавили три огневые точки украинских войск, сообщила народная милиция республики.
Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили по взводу РСЗО "Ураган" и "Град" и два взвода гаубиц "Гиацинт-Б" украинских военных. Уже почти 4 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции.
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Кроме того, ВКС РФ уничтожили в ДНР три пункта управления войск Украины. В Минобороны пояснили, что для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за один бой в ходе военной операции на Украине уничтожают более 100 националистов. По его словам, подобная картина наблюдается практически везде.

Киев просит больше оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wall Street Journal признал, что украинские войска столкнулись с множеством потерь. Киев добивается поставок ракет еще большей дальности. Как отмечает Резников, Украине нужны РСЗО с радиусом действия 150 километров.
По словам Резникова, Украине требуется больше оружия, в частности, беспилотников. У дронов, которые отправляли США, нет ПО, которое бы предотвратило "глушение", подчеркнул он. Согласно министру, противотанковые комплексы NLAW и Javelin все еще необходимы, но "уже не в приоритете" из-за изменений в характере боевых действий.
Председатель сената Франции Жерар Ларше по итогам поездки на Украину заявил, что Киев просит о поставках средств защиты и бронеавтомобилей. Ларше в пятницу и субботу находился с поездкой на Украине. В ходе визита он провел встречу с Владимиром Зеленским и выступил в Верховной раде. Председатель сената Франции сообщил в субботу, что обсудил с Зеленским военную поддержку Киева.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВойска воздушно-космической обороныВерховная Рада УкраиныНАТОСШАКиевСу-35ССу-25МиГ-29Рамзан КадыровЖерар ЛаршеАлексей РезниковВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассJavelin (ПТРК)Харьковская областьХерсонская область
 
 
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