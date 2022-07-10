https://ria.ru/20220710/spetsoperatsiya-1801524847.html

Российские военные за сутки уничтожили 17 украинских пунктов управления

Российские военные за сутки уничтожили 17 украинских пунктов управления - РИА Новости, 10.07.2022

Российские военные за сутки уничтожили 17 украинских пунктов управления

Российские ВКС за прошедшие сутки уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T13:01

2022-07-10T13:01

2022-07-10T13:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

константиновка

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские ВКС за прошедшие сутки уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены: 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Нанесено поражение подразделениям артиллерии на огневых позициях в 42-х районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 143-х районах", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220710/kraken-1801523773.html

донецк (днр)

константиновка

сша

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Минобороны РФ об уничтожении взводов РСЗО "Ураган" и "Град" Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили по взводу РСЗО "Ураган" и "Град" и два взвода гаубиц "Гиацинт-Б" украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье. 2022-07-10T13:01 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), константиновка, сша, вооруженные силы украины