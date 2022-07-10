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Российские военные за сутки уничтожили 17 украинских пунктов управления - РИА Новости, 10.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/spetsoperatsiya-1801524847.html
Российские военные за сутки уничтожили 17 украинских пунктов управления
Российские военные за сутки уничтожили 17 украинских пунктов управления - РИА Новости, 10.07.2022
Российские военные за сутки уничтожили 17 украинских пунктов управления
Российские ВКС за прошедшие сутки уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T13:01
2022-07-10T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
константиновка
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские ВКС за прошедшие сутки уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены: 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Нанесено поражение подразделениям артиллерии на огневых позициях в 42-х районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 143-х районах", - сообщили в ведомстве.
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донецк (днр)
константиновка
сша
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Минобороны РФ об уничтожении взводов РСЗО "Ураган" и "Град"
Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили по взводу РСЗО "Ураган" и "Град" и два взвода гаубиц "Гиацинт-Б" украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье.
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в мире, донецк (днр), константиновка, сша, вооруженные силы украины
13:01 10.07.2022 (обновлено: 13:32 10.07.2022)
 
Российские военные за сутки уничтожили 17 украинских пунктов управления

Минобороны: российские военные за сутки уничтожили 17 украинских пунктов управления

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские ВКС за прошедшие сутки уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены: 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Нанесено поражение подразделениям артиллерии на огневых позициях в 42-х районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 143-х районах", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)КонстантиновкаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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