https://ria.ru/20220710/sovfed-1801563690.html

Совфед готов провести дополнительное заседание

Совфед готов провести дополнительное заседание - РИА Новости, 10.07.2022

Совфед готов провести дополнительное заседание

Совет Федерации готов провести в любом формате, если потребуется, дополнительное заседание в связи с возможным проведением внеочередного заседания Госдумы 15... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T18:41

2022-07-10T18:41

2022-07-10T18:52

политика

совет федерации рф

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Совет Федерации готов провести в любом формате, если потребуется, дополнительное заседание в связи с возможным проведением внеочередного заседания Госдумы 15 июля, сообщил РИА Новости председатель Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.Вместе с тем, уточнил он, у Совфеда пока нет информации о планирующемся заседании Госдумы.Ранее о том, что Госдума может провести 15 июля внеочередное заседание в связи с необходимостью рассмотрения правительственных инициатив, сообщил официальный Telegram-канал Госдумы."У нас пока нет информации, что Госдума будет проворить внеочередное заседание. Но если понадобится, Совет Федерации готов провести свое заседание в любом формате", - сказал Тимченко РИА Новости.

https://ria.ru/20220710/gosduma-1801563480.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, совет федерации рф