https://ria.ru/20220710/sovfed-1801563690.html
Совфед готов провести дополнительное заседание
Совфед готов провести дополнительное заседание - РИА Новости, 10.07.2022
Совфед готов провести дополнительное заседание
Совет Федерации готов провести в любом формате, если потребуется, дополнительное заседание в связи с возможным проведением внеочередного заседания Госдумы 15... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T18:41
2022-07-10T18:41
2022-07-10T18:52
политика
совет федерации рф
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Совет Федерации готов провести в любом формате, если потребуется, дополнительное заседание в связи с возможным проведением внеочередного заседания Госдумы 15 июля, сообщил РИА Новости председатель Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.Вместе с тем, уточнил он, у Совфеда пока нет информации о планирующемся заседании Госдумы.Ранее о том, что Госдума может провести 15 июля внеочередное заседание в связи с необходимостью рассмотрения правительственных инициатив, сообщил официальный Telegram-канал Госдумы."У нас пока нет информации, что Госдума будет проворить внеочередное заседание. Но если понадобится, Совет Федерации готов провести свое заседание в любом формате", - сказал Тимченко РИА Новости.
https://ria.ru/20220710/gosduma-1801563480.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, совет федерации рф
18:41 10.07.2022 (обновлено: 18:52 10.07.2022)
Совфед готов провести дополнительное заседание
Совфед готов провести дополнительное заседание в связи с внеплановым заседанием Госдумы
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Совет Федерации готов провести в любом формате, если потребуется, дополнительное заседание в связи с возможным проведением внеочередного заседания Госдумы 15 июля, сообщил РИА Новости председатель Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
Вместе с тем, уточнил он, у Совфеда пока нет информации о планирующемся заседании Госдумы.
Ранее о том, что Госдума может провести 15 июля внеочередное заседание в связи с необходимостью рассмотрения правительственных инициатив, сообщил официальный Telegram-канал Госдумы
.
"У нас пока нет информации, что Госдума будет проворить внеочередное заседание. Но если понадобится, Совет Федерации готов провести свое заседание в любом формате", - сказал Тимченко РИА Новости.