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Совфед готов провести дополнительное заседание - РИА Новости, 10.07.2022
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Совфед готов провести дополнительное заседание
Совфед готов провести дополнительное заседание - РИА Новости, 10.07.2022
Совфед готов провести дополнительное заседание
Совет Федерации готов провести в любом формате, если потребуется, дополнительное заседание в связи с возможным проведением внеочередного заседания Госдумы 15... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T18:41
2022-07-10T18:52
политика
совет федерации рф
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Совет Федерации готов провести в любом формате, если потребуется, дополнительное заседание в связи с возможным проведением внеочередного заседания Госдумы 15 июля, сообщил РИА Новости председатель Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.Вместе с тем, уточнил он, у Совфеда пока нет информации о планирующемся заседании Госдумы.Ранее о том, что Госдума может провести 15 июля внеочередное заседание в связи с необходимостью рассмотрения правительственных инициатив, сообщил официальный Telegram-канал Госдумы."У нас пока нет информации, что Госдума будет проворить внеочередное заседание. Но если понадобится, Совет Федерации готов провести свое заседание в любом формате", - сказал Тимченко РИА Новости.
https://ria.ru/20220710/gosduma-1801563480.html
РИА Новости
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политика, совет федерации рф
18:41 10.07.2022 (обновлено: 18:52 10.07.2022)
 
Совфед готов провести дополнительное заседание

Совфед готов провести дополнительное заседание в связи с внеплановым заседанием Госдумы

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Совет Федерации готов провести в любом формате, если потребуется, дополнительное заседание в связи с возможным проведением внеочередного заседания Госдумы 15 июля, сообщил РИА Новости председатель Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
Вместе с тем, уточнил он, у Совфеда пока нет информации о планирующемся заседании Госдумы.
Ранее о том, что Госдума может провести 15 июля внеочередное заседание в связи с необходимостью рассмотрения правительственных инициатив, сообщил официальный Telegram-канал Госдумы.
"У нас пока нет информации, что Госдума будет проворить внеочередное заседание. Но если понадобится, Совет Федерации готов провести свое заседание в любом формате", - сказал Тимченко РИА Новости.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
18:41
Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля
 
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