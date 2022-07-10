https://ria.ru/20220710/skandal-1801522334.html

Эксперт прокомментировал скандал с наркотиками на вечеринке с Шольцем

Эксперт прокомментировал скандал с наркотиками на вечеринке с Шольцем - РИА Новости, 10.07.2022

Эксперт прокомментировал скандал с наркотиками на вечеринке с Шольцем

Инцидент с наркотиками на вечеринке с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца мог быть специально подстроен его противниками, так что делать выводы до результатов... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T12:46

2022-07-10T12:46

2022-07-10T16:24

в мире

германия

олаф шольц

андрей суздальцев

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Инцидент с наркотиками на вечеринке с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца мог быть специально подстроен его противниками, так что делать выводы до результатов расследования не стоит, но если следствие установит его причастность, это может осложнить положение канцлера, заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.Ранее немецкие СМИ сообщили, что нескольким женщинам подмешивали так называемый наркотик изнасилования на вечеринке парламентской фракции СДПГ, где, помимо Шольца, присутствовали депутаты, сотрудники бундестага и избирательных округов. Лидер фракции Матиас Мартин в письме депутатам партии заявил, что на вечеринке "явно" имели место посягательства с применением "наркотиков изнасилования". Уголовная полиция Берлина ведет расследование произошедшего."Там есть враги, которые могли организовать такую утечку информации, не факт, что это на самом деле происходило. В таких вопросах нужно ждать официального расследования. Это очень серьезное обвинение, особенно для западного мира. Надо смотреть подоплеку, кому это было выгодно. Очень сомнительно, что инициатором таких действий в отношении сотрудниц и участников вечеринки был сам Шольц. Не исключено, что идет против него подковерная борьба", — заявил эксперт.По его словам, необходимо ждать официальных заявлений компетентных органов ФРГ, а не ориентироваться на слухи в немецкой прессе, поскольку западные СМИ зарекомендовали себя как "органы по сливу различных слухов, лжи и клеветы"."Не исключено, что мы наблюдаем начало очень серьезного разрушительного процесса, который коснется всей партийной системы ФРГ. Шольц мог помешать кому-то внутри партии, а может, замешаны и внешние силы. Ведь эти наркотики, если они на самом деле были, кто-то должен был кому-то передать. Там целая цепочка заинтересованных лиц, и надо искать заказчиков", — заключил эксперт.Он подчеркнул, что до окончания расследования подвергать критике Шольца не стоит. В случае если следствие установит его причастность или обнаружит, что он являлся заказчиком, это резко осложнит положение канцлера, уверен Суздальцев."Трудно было бы представить себе переговоры с таким человеком", — резюмировал он.

https://ria.ru/20220710/g20-1801442774.html

https://ria.ru/20220707/sholts-1801089121.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, олаф шольц, андрей суздальцев