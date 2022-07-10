19:51 10.07.2022 (обновлено: 20:34 10.07.2022)
Siemens намерена быстро доставить турбину для "Северного потока"
Siemens заявила, что намерена максимально быстро доставить турбину для "Северного потока"
Здание компании Siemens. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Турбину для "Северного потока" доставят после ремонта из Канады "как можно скорее", говорится в заявлении Siemens Energy, которое цитирует агентство Reuters.
"Наша цель — как можно быстрее доставить турбину к месту ее эксплуатации", — говорится в материале.
В компании отметили, что ее специалисты работают над дальнейшими согласованиями и вопросами логистики.
Как уже сообщало Reuters со ссылкой на источник, Канада решила вернуть после ремонта турбину для газопровода "Северный поток". По информации собеседника агентства, агрегат отправят в Германию, которая затем передаст его "Газпрому".
"Северный поток" — сейчас основной маршрут транспортировки российского газа в Европу. В середине июня "Газпром" сообщил, что вынужден сократить прокачку с плановых 167 миллионов кубометров в сутки до 67-ми. К такой ситуации привели задержка из ремонта одного газоперекачивающего агрегата, который Канада не возвращала из-за санкций, и выработка межремонтного ресурса у другой турбины.
Сейчас российская компания использует около 40 процентов мощности магистрали, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание.
Это может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки после окончания работ могут снизиться или прекратиться.