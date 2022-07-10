https://ria.ru/20220710/siemens-1801573408.html

Siemens намерена быстро доставить турбину для "Северного потока"

Siemens намерена быстро доставить турбину для "Северного потока" - РИА Новости, 10.07.2022

Siemens намерена быстро доставить турбину для "Северного потока"

Турбину для "Северного потока" доставят после ремонта из Канады "как можно скорее", говорится в заявлении Siemens Energy, которое цитирует агентство Reuters. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T19:51

2022-07-10T19:51

2022-07-10T20:34

экономика

германия

канада

россия

siemens

газпром

северный поток

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Турбину для "Северного потока" доставят после ремонта из Канады "как можно скорее", говорится в заявлении Siemens Energy, которое цитирует агентство Reuters.В компании отметили, что ее специалисты работают над дальнейшими согласованиями и вопросами логистики.Как уже сообщало Reuters со ссылкой на источник, Канада решила вернуть после ремонта турбину для газопровода "Северный поток". По информации собеседника агентства, агрегат отправят в Германию, которая затем передаст его "Газпрому"."Северный поток" — сейчас основной маршрут транспортировки российского газа в Европу. В середине июня "Газпром" сообщил, что вынужден сократить прокачку с плановых 167 миллионов кубометров в сутки до 67-ми. К такой ситуации привели задержка из ремонта одного газоперекачивающего агрегата, который Канада не возвращала из-за санкций, и выработка межремонтного ресурса у другой турбины.Сейчас российская компания использует около 40 процентов мощности магистрали, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание.Это может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки после окончания работ могут снизиться или прекратиться.

https://ria.ru/20220710/ukraina-1801563940.html

https://ria.ru/20220710/sholts-1801533993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, германия, канада, россия, siemens, газпром, северный поток