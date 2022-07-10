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Президент Швейцарии констатировал охлаждение отношений с Россией - РИА Новости, 10.07.2022
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Президент Швейцарии констатировал охлаждение отношений с Россией
Президент Швейцарии констатировал охлаждение отношений с Россией - РИА Новости, 10.07.2022
Президент Швейцарии констатировал охлаждение отношений с Россией
Реакция швейцарских властей на российскую специальную операцию на Украине была умеренной, но сейчас РФ, скорее всего, обратится за помощью в мирном... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T14:29
2022-07-10T14:29
в мире
швейцария
россия
турция
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ЦЮРИХ, 10 июл - РИА Новости. Реакция швейцарских властей на российскую специальную операцию на Украине была умеренной, но сейчас РФ, скорее всего, обратится за помощью в мирном урегулировании конфликта к Турции, а не к Швейцарии, заявил президент Конфедерации Иньяцио Кассис в интервью изданию NZZ am Sonntag.Отвечая на ремарку журналиста о том, что Россия заявила о нежелании проводить в Женеве переговоры, в частности, по Сирии, Кассис связал эту позицию Москвы с введением санкций со стороны Берна."Мы должны были ожидать, что Россия поставит под сомнение нейтралитет международной Женевы и Швейцарии и что дипломатические отношения охладятся", - отметил он.Кассис затруднился ответить на вопрос о возможности проведения в Швейцарии в нынешних условиях переговоров по урегулированию ситуации на Украине и добавил, что в этом вопросе Россия, скорее всего, обратится к Турции."По сравнению с другими западными странами реакция Швейцарии (на российскую спецоперацию) все еще умеренная. В отличие от Германии, например, мы не выслали ни одного дипломата. Мы отклоняемся там, где можем изменить ситуацию. Тем не менее, в настоящее время Россия, скорее всего, обратится для мирных усилий к Турции, чем к Швейцарии. И мы поддерживаем Турцию", - сказал швейцарский президент.
https://ria.ru/20220708/shveytsariya-1801248550.html
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в мире, швейцария, россия, турция
14:29 10.07.2022
 
Президент Швейцарии констатировал охлаждение отношений с Россией

Глава Швейцарии Кассис констатировал охлаждение отношений с Россией из-за санкций

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Швейцарии Игнацио Кассис
Президент Швейцарии Игнацио Кассис - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент Швейцарии Игнацио Кассис . Архивное фото
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ЦЮРИХ, 10 июл - РИА Новости. Реакция швейцарских властей на российскую специальную операцию на Украине была умеренной, но сейчас РФ, скорее всего, обратится за помощью в мирном урегулировании конфликта к Турции, а не к Швейцарии, заявил президент Конфедерации Иньяцио Кассис в интервью изданию NZZ am Sonntag.
Отвечая на ремарку журналиста о том, что Россия заявила о нежелании проводить в Женеве переговоры, в частности, по Сирии, Кассис связал эту позицию Москвы с введением санкций со стороны Берна.
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"Мы должны были ожидать, что Россия поставит под сомнение нейтралитет международной Женевы и Швейцарии и что дипломатические отношения охладятся", - отметил он.
Кассис затруднился ответить на вопрос о возможности проведения в Швейцарии в нынешних условиях переговоров по урегулированию ситуации на Украине и добавил, что в этом вопросе Россия, скорее всего, обратится к Турции.
"По сравнению с другими западными странами реакция Швейцарии (на российскую спецоперацию) все еще умеренная. В отличие от Германии, например, мы не выслали ни одного дипломата. Мы отклоняемся там, где можем изменить ситуацию. Тем не менее, в настоящее время Россия, скорее всего, обратится для мирных усилий к Турции, чем к Швейцарии. И мы поддерживаем Турцию", - сказал швейцарский президент.
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