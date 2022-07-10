https://ria.ru/20220710/shri-lanka-1801554689.html

Посол США призвала к мирной демократической передаче власти в Шри-Ланке

Посол США призвала к мирной демократической передаче власти в Шри-Ланке - РИА Новости, 10.07.2022

Посол США призвала к мирной демократической передаче власти в Шри-Ланке

Посол США на Шри-Ланке Джули Чанг призывала все стороны на Шри-Ланке к сотрудничеству для достижения мирной демократической передачи власти. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T17:32

2022-07-10T17:32

2022-07-10T17:35

в мире

готабая раджапакса

шри-ланка

сша

политический кризис в шри-ланке

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл – РИА Новости. Посол США на Шри-Ланке Джули Чанг призывала все стороны на Шри-Ланке к сотрудничеству для достижения мирной демократической передачи власти.Накануне многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.Лидеры партий страны в ходе экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течение 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время. Позже спикер парламента заявил, что президент подаст в отставку 13 июля, а премьер Ранил Викремесингхе согласился уйти в отставку, однако, как уточнила его пресс-служба, он это сделает только после формирования нового правительства, состоящего из всех партий страны, и после того, как будет обеспечено большинство в парламенте."Мы призываем все стороны к сотрудничеству для достижения мирной демократической передачи власти и настоятельно призываем любое новое, конституционно избранное правительство быстро работать над определением и реализацией решений, которые обеспечат долгосрочную экономическую стабильность и устранят недовольство народа Шри-Ланки по поводу ухудшения экономических условий, включая нехватку электроэнергии, продовольствия и топлива", - говорится в заявлении посла США.Посол отметила, что Соединенные Штаты внимательно следят за политическими событиями на Шри-Ланке."Это хрупкий и важный момент в истории Шри-Ланки, и мы призываем к сдержанности и уважению со всех сторон, чтобы позволить парламенту Шри-Ланки подойти к этому моменту с приверженностью делу улучшения нации, а не какой-либо одной политической партии", - заявила она. Чанг добавила, что "Соединенные Штаты вместе со многими другими членами международного сообщества готовы поддержать Шри-Ланку, которая предпринимает ответственные и устойчивые шаги по урегулированию долгового кризиса и созданию более справедливого будущего для всех".Она также отметила, что посольство США осуждает любое насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов и призывает к расследованию и судебному преследованию всех, кто причастен к инцидентам с применением насилия или уничтожению имущества.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220710/vliyanie-1801538463.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220710/gaz-1801526506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, сша, политический кризис в шри-ланке