https://ria.ru/20220710/sholts-1801533993.html
Шольц приветствовал решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"
Шольц приветствовал решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" - РИА Новости, 10.07.2022
Шольц приветствовал решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствует решение канадских властей передать газовую турбину для трубопровода "Северный поток". РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T14:34
2022-07-10T14:34
2022-07-10T14:34
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газпром
siemens
северный поток
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олаф шольц
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БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствует решение канадских властей передать газовую турбину для трубопровода "Северный поток".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщало, что Канада уже приняла решение вернуть Германии турбину для трубопровода "Северный поток"."Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников", - цитирует Шольца издание Welt."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
https://ria.ru/20220709/turbina-1801363009.html
https://ria.ru/20220706/germaniya-1800608564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, германия, россия, газпром, siemens, северный поток, в мире, олаф шольц
Шольц приветствовал решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"
Канцлер Германии Шольц приветствовал решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"