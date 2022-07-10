https://ria.ru/20220710/shashlyk-1801485604.html

Россиянам рассказали, что может испортить вкус шашлыка

Россиянам рассказали, что может испортить вкус шашлыка - РИА Новости, 10.07.2022

Россиянам рассказали, что может испортить вкус шашлыка

Вкус шашлыка можно испортить, если не позаботиться об одной мелочи, связанной с решеткой и шампурами, предупредил в интервью радио Sputnik автор и ведущий... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T02:15

2022-07-10T02:15

2022-07-10T02:15

общество

сергей малоземов

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вкус шашлыка можно испортить, если не позаботиться об одной мелочи, связанной с решеткой и шампурами, предупредил в интервью радио Sputnik автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов.Металлические поверхности, которые соприкасаются с мясом, не должны быть покрыты жиром и гарью, иначе шашлык может разочаровать тех, кто будет его есть, отметил телеведущий. По его словам, нагар, который образуется на шампурах и решетке, обладает "неприятными свойствами"."Я не думаю, что тут нужно говорить о микробах или пищевой безопасности, поскольку высокая температура все более или менее дезинфицирует, но есть другая проблема", – сказал Малоземов.Следы, оставшиеся шампурах и решетке, могут повлиять на вкус шашлыка, пояснил он."Жир и гарь от прошлых приготовлений испортят вкус и внешний вид мяса", – уточнил Малоземов.Он рекомендует тщательно очищать все металлические предметы, которые используются при приготовлении шашлыка."Безусловно, надо брать щетку и чистить решетку или шампуры после каждого приготовления еды. В идеале вы должны увидеть стальной блеск", – добавил Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220630/marinad-1799342316.html

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общество, сергей малоземов