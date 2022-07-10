https://ria.ru/20220710/shashlyk-1801485604.html
Россиянам рассказали, что может испортить вкус шашлыка
Россиянам рассказали, что может испортить вкус шашлыка - РИА Новости, 10.07.2022
Россиянам рассказали, что может испортить вкус шашлыка
Вкус шашлыка можно испортить, если не позаботиться об одной мелочи, связанной с решеткой и шампурами, предупредил в интервью радио Sputnik автор и ведущий... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T02:15
2022-07-10T02:15
2022-07-10T02:15
общество
сергей малоземов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786013163_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbc941fa9b3b1b29898e0a2b96d94167.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вкус шашлыка можно испортить, если не позаботиться об одной мелочи, связанной с решеткой и шампурами, предупредил в интервью радио Sputnik автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов.Металлические поверхности, которые соприкасаются с мясом, не должны быть покрыты жиром и гарью, иначе шашлык может разочаровать тех, кто будет его есть, отметил телеведущий. По его словам, нагар, который образуется на шампурах и решетке, обладает "неприятными свойствами"."Я не думаю, что тут нужно говорить о микробах или пищевой безопасности, поскольку высокая температура все более или менее дезинфицирует, но есть другая проблема", – сказал Малоземов.Следы, оставшиеся шампурах и решетке, могут повлиять на вкус шашлыка, пояснил он."Жир и гарь от прошлых приготовлений испортят вкус и внешний вид мяса", – уточнил Малоземов.Он рекомендует тщательно очищать все металлические предметы, которые используются при приготовлении шашлыка."Безусловно, надо брать щетку и чистить решетку или шампуры после каждого приготовления еды. В идеале вы должны увидеть стальной блеск", – добавил Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220630/marinad-1799342316.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786013163_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e57fa6e291504c5981889ceb95f611f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей малоземов
Россиянам рассказали, что может испортить вкус шашлыка
Телеведущий Малоземов: решетки и шампуры, покрытые нагаром, могут испортить вкус шашлыка
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Вкус шашлыка можно испортить, если не позаботиться об одной мелочи, связанной с решеткой и шампурами, предупредил в интервью радио Sputnik
автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов.
Металлические поверхности, которые соприкасаются с мясом, не должны быть покрыты жиром и гарью, иначе шашлык может разочаровать тех, кто будет его есть, отметил телеведущий. По его словам, нагар, который образуется на шампурах и решетке, обладает "неприятными свойствами".
"Я не думаю, что тут нужно говорить о микробах или пищевой безопасности, поскольку высокая температура все более или менее дезинфицирует, но есть другая проблема", – сказал Малоземов.
Следы, оставшиеся шампурах и решетке, могут повлиять на вкус шашлыка, пояснил он.
"Жир и гарь от прошлых приготовлений испортят вкус и внешний вид мяса", – уточнил Малоземов.
Он рекомендует тщательно очищать все металлические предметы, которые используются при приготовлении шашлыка.
"Безусловно, надо брать щетку и чистить решетку или шампуры после каждого приготовления еды. В идеале вы должны увидеть стальной блеск", – добавил Сергей Малоземов
в интервью радио Sputnik.