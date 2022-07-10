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Помпео спрогнозировал сдвиг в политике США после промежуточных выборов
Помпео спрогнозировал сдвиг в политике США после промежуточных выборов - РИА Новости, 10.07.2022
Помпео спрогнозировал сдвиг в политике США после промежуточных выборов
Ноябрьские промежуточные выборы в США изменят ситуацию в стране и приведут к сдвигу в американской политике, заявил бывший госсекретарь Майк Помпео в интервью... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T16:11
2022-07-10T16:11
2022-07-10T16:11
в мире
сша
майк помпео
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АФИНЫ, 10 июл – РИА Новости. Ноябрьские промежуточные выборы в США изменят ситуацию в стране и приведут к сдвигу в американской политике, заявил бывший госсекретарь Майк Помпео в интервью греческой газете "Вима тис кириакис".Он находился в Афинах на конференции Economist.Помпео был госсекретарем в администрации Трампа с апреля 2018 года по январь 2021 года, до этого возглавлял ЦРУ.Промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября. Предстоит переизбрать все 435 мест в палате представителей и 35 из 100 мест в сенате. Также будут проведены выборы губернаторов 39 штатов.На вопрос, чего он ожидает от промежуточных выборов и как оценивает перспективы Республиканской партии, Помпео ответил, что все увидят реакцию американцев на нынешнюю жизнь. По его мнению, победят многие республиканцы."Я долго работал над подготовкой к этим выборам. Я участвую в кампаниях за кандидатов-республиканцев, которые имеют те же взгляды, что и я, на Америку и образ, который она должна иметь в мире", - сказал Помпео."Думаю, мы увидим реакцию американцев на то, чем они живут каждый день. Детского молока не хватает, бензин для их машин очень дорог, летом они попытаются охлаждать свои дома электричеством в Фениксе и Флориде, а зимой отапливать их в Висконсине и Мэне, и обнаружат, что им не сделать это и что семейные бюджеты рухнули", - сказал политик.По его мнению, ноябрьское голосование покажет, что американцы "больше этого не допустят"."Это не партийный вопрос, он политический и глубоко американский. Поэтому я думаю, что мы увидим подъем большинства американцев, и это будет важно и для остального мира", - сказал он.По его словам, хотя выбирают некоторых губернаторов, сенаторов и парламентариев, а не президента, выборы также имеют глобальное влияние."Я думаю, что они напомнят каждому американскому политику из обеих партий, что самые важные вопросы - это те, которые приносят положительные результаты и стабильность для американских семей и страны", - сказал Помпео."Я думаю, что победят многие республиканцы, и в этом смысле, вероятно, будет сдвиг в американской политике, чтобы показать важность экономического роста. Президент Байден по-прежнему будет у власти, поэтому мы не сразу увидим полное влияние результатов выборов. Но среда для президентских выборов через два года будет сформирована таким образом, чтобы отразить возвращение к Америке сильной во внутренних делах, чтобы быть исключительным партнером на международном уровне", - сказал Помпео.На вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты США в 2024 году, Помпео ответил, что это вероятно, но пока он не знает."Я работаю над кампаниями промежуточных выборов 2022 года, а в начале следующего года я обращу внимание на свои заботы последних десятилетий. Может быть, я решу предложить на суд американского народа себя как кандидат в президенты, может быть, нет", - сказал Помпео, добавив, что окончательный ответ он даст через шесть-семь месяцев.
https://ria.ru/20220710/g20-1801442774.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, сша, майк помпео
Помпео спрогнозировал сдвиг в политике США после промежуточных выборов
Экс-госсекретарь Помпео: промежуточные выборы приведут к сдвигам в политике США
АФИНЫ, 10 июл – РИА Новости.
Ноябрьские промежуточные выборы в США изменят ситуацию в стране и приведут к сдвигу в американской политике, заявил бывший госсекретарь Майк Помпео в интервью греческой газете "Вима тис кириакис
".
Он находился в Афинах на конференции Economist.
Помпео был госсекретарем в администрации Трампа с апреля 2018 года по январь 2021 года, до этого возглавлял ЦРУ.
Промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября. Предстоит переизбрать все 435 мест в палате представителей и 35 из 100 мест в сенате. Также будут проведены выборы губернаторов 39 штатов.
На вопрос, чего он ожидает от промежуточных выборов и как оценивает перспективы Республиканской партии, Помпео ответил, что все увидят реакцию американцев на нынешнюю жизнь. По его мнению, победят многие республиканцы.
"Я долго работал над подготовкой к этим выборам. Я участвую в кампаниях за кандидатов-республиканцев, которые имеют те же взгляды, что и я, на Америку и образ, который она должна иметь в мире", - сказал Помпео.
"Думаю, мы увидим реакцию американцев на то, чем они живут каждый день. Детского молока не хватает, бензин для их машин очень дорог, летом они попытаются охлаждать свои дома электричеством в Фениксе и Флориде, а зимой отапливать их в Висконсине и Мэне, и обнаружат, что им не сделать это и что семейные бюджеты рухнули", - сказал политик.
По его мнению, ноябрьское голосование покажет, что американцы "больше этого не допустят".
"Это не партийный вопрос, он политический и глубоко американский. Поэтому я думаю, что мы увидим подъем большинства американцев, и это будет важно и для остального мира", - сказал он.
По его словам, хотя выбирают некоторых губернаторов, сенаторов и парламентариев, а не президента, выборы также имеют глобальное влияние.
"Я думаю, что они напомнят каждому американскому политику из обеих партий, что самые важные вопросы - это те, которые приносят положительные результаты и стабильность для американских семей и страны", - сказал Помпео.
"Я думаю, что победят многие республиканцы, и в этом смысле, вероятно, будет сдвиг в американской политике, чтобы показать важность экономического роста. Президент Байден по-прежнему будет у власти, поэтому мы не сразу увидим полное влияние результатов выборов. Но среда для президентских выборов через два года будет сформирована таким образом, чтобы отразить возвращение к Америке сильной во внутренних делах, чтобы быть исключительным партнером на международном уровне", - сказал Помпео.
На вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты США в 2024 году, Помпео ответил, что это вероятно, но пока он не знает.
"Я работаю над кампаниями промежуточных выборов 2022 года, а в начале следующего года я обращу внимание на свои заботы последних десятилетий. Может быть, я решу предложить на суд американского народа себя как кандидат в президенты, может быть, нет", - сказал Помпео, добавив, что окончательный ответ он даст через шесть-семь месяцев.