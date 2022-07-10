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Помпео спрогнозировал сдвиг в политике США после промежуточных выборов

Помпео спрогнозировал сдвиг в политике США после промежуточных выборов - РИА Новости, 10.07.2022

Помпео спрогнозировал сдвиг в политике США после промежуточных выборов

Ноябрьские промежуточные выборы в США изменят ситуацию в стране и приведут к сдвигу в американской политике, заявил бывший госсекретарь Майк Помпео в интервью... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T16:11

2022-07-10T16:11

2022-07-10T16:11

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майк помпео

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АФИНЫ, 10 июл – РИА Новости. Ноябрьские промежуточные выборы в США изменят ситуацию в стране и приведут к сдвигу в американской политике, заявил бывший госсекретарь Майк Помпео в интервью греческой газете "Вима тис кириакис".Он находился в Афинах на конференции Economist.Помпео был госсекретарем в администрации Трампа с апреля 2018 года по январь 2021 года, до этого возглавлял ЦРУ.Промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября. Предстоит переизбрать все 435 мест в палате представителей и 35 из 100 мест в сенате. Также будут проведены выборы губернаторов 39 штатов.На вопрос, чего он ожидает от промежуточных выборов и как оценивает перспективы Республиканской партии, Помпео ответил, что все увидят реакцию американцев на нынешнюю жизнь. По его мнению, победят многие республиканцы."Я долго работал над подготовкой к этим выборам. Я участвую в кампаниях за кандидатов-республиканцев, которые имеют те же взгляды, что и я, на Америку и образ, который она должна иметь в мире", - сказал Помпео."Думаю, мы увидим реакцию американцев на то, чем они живут каждый день. Детского молока не хватает, бензин для их машин очень дорог, летом они попытаются охлаждать свои дома электричеством в Фениксе и Флориде, а зимой отапливать их в Висконсине и Мэне, и обнаружат, что им не сделать это и что семейные бюджеты рухнули", - сказал политик.По его мнению, ноябрьское голосование покажет, что американцы "больше этого не допустят"."Это не партийный вопрос, он политический и глубоко американский. Поэтому я думаю, что мы увидим подъем большинства американцев, и это будет важно и для остального мира", - сказал он.По его словам, хотя выбирают некоторых губернаторов, сенаторов и парламентариев, а не президента, выборы также имеют глобальное влияние."Я думаю, что они напомнят каждому американскому политику из обеих партий, что самые важные вопросы - это те, которые приносят положительные результаты и стабильность для американских семей и страны", - сказал Помпео."Я думаю, что победят многие республиканцы, и в этом смысле, вероятно, будет сдвиг в американской политике, чтобы показать важность экономического роста. Президент Байден по-прежнему будет у власти, поэтому мы не сразу увидим полное влияние результатов выборов. Но среда для президентских выборов через два года будет сформирована таким образом, чтобы отразить возвращение к Америке сильной во внутренних делах, чтобы быть исключительным партнером на международном уровне", - сказал Помпео.На вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты США в 2024 году, Помпео ответил, что это вероятно, но пока он не знает."Я работаю над кампаниями промежуточных выборов 2022 года, а в начале следующего года я обращу внимание на свои заботы последних десятилетий. Может быть, я решу предложить на суд американского народа себя как кандидат в президенты, может быть, нет", - сказал Помпео, добавив, что окончательный ответ он даст через шесть-семь месяцев.

https://ria.ru/20220710/g20-1801442774.html

https://ria.ru/20220710/voyna-1801429452.html

https://ria.ru/20220710/tramp-1801504900.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, майк помпео