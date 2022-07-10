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Санкции против России оказались неэффективными, заявила Ле Пен - РИА Новости, 10.07.2022
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Санкции против России оказались неэффективными, заявила Ле Пен
Санкции против России оказались неэффективными, заявила Ле Пен - РИА Новости, 10.07.2022
Санкции против России оказались неэффективными, заявила Ле Пен
Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что санкции ЕС против России оказались совершенно... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T15:37
2022-07-10T17:08
в мире
россия
франция
украина
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 10 июл - РИА Новости. Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что санкции ЕС против России оказались совершенно неэффективными."Санкции (против РФ - ред.) оказались совершенно неэффективными... Санкции обогатили Россию, более того, они больше санкционировали французов, чем Россию", - сказала Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV.По ее словам, именно антироссийские санкции оказались первопричиной растущей инфляции.Инфляция во Франции достигла рекордных значений и составила в мае 5,2%. Как сообщил Национальный институт статистики (Insee), в июне повышение уровня цен на товары и услуги во Франции составит 5,8%.Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220710/germaniya-1801538272.html
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в мире, россия, франция, украина, санкции в отношении россии
15:37 10.07.2022 (обновлено: 17:08 10.07.2022)
 
Санкции против России оказались неэффективными, заявила Ле Пен

Марин Ле Пен назвала ЕС против России совершенно неэффективными

© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 июл - РИА Новости. Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что санкции ЕС против России оказались совершенно неэффективными.
"Санкции (против РФ - ред.) оказались совершенно неэффективными... Санкции обогатили Россию, более того, они больше санкционировали французов, чем Россию", - сказала Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV.
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
15:09
DWN: Германия мчится к краху из-за санкций и собственной политики
По ее словам, именно антироссийские санкции оказались первопричиной растущей инфляции.
Инфляция во Франции достигла рекордных значений и составила в мае 5,2%. Как сообщил Национальный институт статистики (Insee), в июне повышение уровня цен на товары и услуги во Франции составит 5,8%.
Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Вид на Вену с собора святого Стефана - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
13:26
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