15:37 10.07.2022 (обновлено: 17:08 10.07.2022)
Санкции против России оказались неэффективными, заявила Ле Пен
Марин Ле Пен назвала ЕС против России совершенно неэффективными
© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 июл - РИА Новости. Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что санкции ЕС против России оказались совершенно неэффективными.
"Санкции (против РФ - ред.) оказались совершенно неэффективными... Санкции обогатили Россию, более того, они больше санкционировали французов, чем Россию", - сказала Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV.
По ее словам, именно антироссийские санкции оказались первопричиной растущей инфляции.
Инфляция во Франции достигла рекордных значений и составила в мае 5,2%. Как сообщил Национальный институт статистики (Insee), в июне повышение уровня цен на товары и услуги во Франции составит 5,8%.
Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.