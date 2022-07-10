https://ria.ru/20220710/sanktsii-1801541975.html

Санкции против России оказались неэффективными, заявила Ле Пен

Санкции против России оказались неэффективными, заявила Ле Пен - РИА Новости, 10.07.2022

Санкции против России оказались неэффективными, заявила Ле Пен

Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что санкции ЕС против России оказались совершенно... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T15:37

2022-07-10T15:37

2022-07-10T17:08

в мире

россия

франция

украина

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784976844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_301134ef0101f5ba23e347acaee1b01e.jpg

ПАРИЖ, 10 июл - РИА Новости. Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что санкции ЕС против России оказались совершенно неэффективными."Санкции (против РФ - ред.) оказались совершенно неэффективными... Санкции обогатили Россию, более того, они больше санкционировали французов, чем Россию", - сказала Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV.По ее словам, именно антироссийские санкции оказались первопричиной растущей инфляции.Инфляция во Франции достигла рекордных значений и составила в мае 5,2%. Как сообщил Национальный институт статистики (Insee), в июне повышение уровня цен на товары и услуги во Франции составит 5,8%.Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220710/germaniya-1801538272.html

https://ria.ru/20220710/sanktsii-1801527661.html

россия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, франция, украина, санкции в отношении россии