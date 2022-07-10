https://ria.ru/20220710/samolet-1801545121.html

В Самаре экстренно приземлился самолет из-за агрессивного пассажира

В Самаре экстренно приземлился самолет из-за агрессивного пассажира - РИА Новости, 10.07.2022

В Самаре экстренно приземлился самолет из-за агрессивного пассажира

Самолет Москва - Ереван совершил экстренную посадку в Самаре из-за агрессивного пассажира, нарушавшего общественный порядок на борту, сообщается на сайте МВД... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T16:00

2022-07-10T16:00

2022-07-10T16:00

происшествия

ирина волк

самара

россия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Самолет Москва - Ереван совершил экстренную посадку в Самаре из-за агрессивного пассажира, нарушавшего общественный порядок на борту, сообщается на сайте МВД Медиа.Отмечается, что сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Самары Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте задержали гражданина, нарушавшего общественный порядок на борту самолёта."Сегодня ночью в отдел полиции поступило сообщение об агрессивном поведении одного из пассажиров авиалайнера, следовавшего из Москвы в Ереван. Командиром воздушного судна было принято решение об экстренной посадке в Самаре", - рассказывает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По ее словам, прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что мужчина, находясь в алкогольном опьянении, конфликтовал с другими пассажирами и нецензурно выражался."Правонарушитель был задержан и доставлен в дежурную часть Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 11.17, ч. 1 ст. 20.1 и ст. 20.21 КоАП РФ", - добавила Волк.

https://ria.ru/20220710/samolet-1801506532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ирина волк, самара, россия, москва