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Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт - РИА Новости, 10.07.2022
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Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт
Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт - РИА Новости, 10.07.2022
Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" вылетел в воскресенье утром из Самарканда в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета,... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T07:39
2022-07-10T07:44
москва
самарканд
в мире
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ТАШКЕНТ, 10 июл – РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" вылетел в воскресенье утром из Самарканда в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в самаркандскому аэропорту."Рейс FV-6552 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня из международного аэропорта Самарканд в 07.17 (05.17 мск) по расписанию в Москву. По техническим причинам экипаж принял решение на возврат в аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме в 9.00 (7.00)", - сказал сотрудник аэропорта.Он уточнил, что в настоящее время лайнер Sukhoi Superjet 100 находится на запасной полосе аэропорта, никто на борту не пострадал.
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москва, самарканд, в мире
07:39 10.07.2022 (обновлено: 07:44 10.07.2022)
 
Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт

Вылетевший из Самарканда в Москву самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия"
Лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" . Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 10 июл – РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" вылетел в воскресенье утром из Самарканда в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в самаркандскому аэропорту.
"Рейс FV-6552 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня из международного аэропорта Самарканд в 07.17 (05.17 мск) по расписанию в Москву. По техническим причинам экипаж принял решение на возврат в аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме в 9.00 (7.00)", - сказал сотрудник аэропорта.
Самолет авиакомпании Korean Air - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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Самолет Korean Air совершил аварийную посадку в Баку
Он уточнил, что в настоящее время лайнер Sukhoi Superjet 100 находится на запасной полосе аэропорта, никто на борту не пострадал.
 
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