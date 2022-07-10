https://ria.ru/20220710/samolet-1801492208.html

Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт

Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт - РИА Новости, 10.07.2022

Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" вылетел в воскресенье утром из Самарканда в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета,... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T07:39

2022-07-10T07:39

2022-07-10T07:44

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ТАШКЕНТ, 10 июл – РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" вылетел в воскресенье утром из Самарканда в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в самаркандскому аэропорту."Рейс FV-6552 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня из международного аэропорта Самарканд в 07.17 (05.17 мск) по расписанию в Москву. По техническим причинам экипаж принял решение на возврат в аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме в 9.00 (7.00)", - сказал сотрудник аэропорта.Он уточнил, что в настоящее время лайнер Sukhoi Superjet 100 находится на запасной полосе аэропорта, никто на борту не пострадал.

https://ria.ru/20220710/samolet-1801484336.html

москва

самарканд

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Максим Горбачев

москва, самарканд, в мире