https://ria.ru/20220710/samolet-1801492208.html
Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт
Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт - РИА Новости, 10.07.2022
Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" вылетел в воскресенье утром из Самарканда в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета,... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T07:39
2022-07-10T07:39
2022-07-10T07:44
москва
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ТАШКЕНТ, 10 июл – РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" вылетел в воскресенье утром из Самарканда в Москву, но по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в самаркандскому аэропорту."Рейс FV-6552 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня из международного аэропорта Самарканд в 07.17 (05.17 мск) по расписанию в Москву. По техническим причинам экипаж принял решение на возврат в аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме в 9.00 (7.00)", - сказал сотрудник аэропорта.Он уточнил, что в настоящее время лайнер Sukhoi Superjet 100 находится на запасной полосе аэропорта, никто на борту не пострадал.
https://ria.ru/20220710/samolet-1801484336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, самарканд, в мире
07:39 10.07.2022 (обновлено: 07:44 10.07.2022)
Вылетевший из Самарканда в Москву самолет вернулся в аэропорт
Вылетевший из Самарканда в Москву самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт