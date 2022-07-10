https://ria.ru/20220710/samolet-1801484336.html

Самолет Korean Air совершил аварийную посадку в Баку

Самолет Korean Air совершил аварийную посадку в Баку - РИА Новости, 10.07.2022

Самолет Korean Air совершил аварийную посадку в Баку

Летевшему из Стамбула в Сеул самолету корейской авиакомпании Korean Air пришлось совершить аварийную посадку в Баку после отказа одного из двигателей, сообщает... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T01:06

2022-07-10T01:06

2022-07-10T01:06

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БАКУ, 10 июл – РИА Новости. Летевшему из Стамбула в Сеул самолету корейской авиакомпании Korean Air пришлось совершить аварийную посадку в Баку после отказа одного из двигателей, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.По данным пресс-службы, в связи с объявленной тревогой в бакинском аэропорту приведены в готовность все аварийно-спасательные службы."На данный момент проводится осмотр воздушного судна и организовывается комплекс необходимых мер, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220702/argentina-1799733659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, азербайджан