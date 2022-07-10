https://ria.ru/20220710/samolet-1801484336.html
Самолет Korean Air совершил аварийную посадку в Баку
Самолет Korean Air совершил аварийную посадку в Баку - РИА Новости, 10.07.2022
Самолет Korean Air совершил аварийную посадку в Баку
Летевшему из Стамбула в Сеул самолету корейской авиакомпании Korean Air пришлось совершить аварийную посадку в Баку после отказа одного из двигателей, сообщает... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T01:06
2022-07-10T01:06
2022-07-10T01:06
в мире
азербайджан
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БАКУ, 10 июл – РИА Новости. Летевшему из Стамбула в Сеул самолету корейской авиакомпании Korean Air пришлось совершить аварийную посадку в Баку после отказа одного из двигателей, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.По данным пресс-службы, в связи с объявленной тревогой в бакинском аэропорту приведены в готовность все аварийно-спасательные службы."На данный момент проводится осмотр воздушного судна и организовывается комплекс необходимых мер, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - отмечается в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан
Самолет Korean Air совершил аварийную посадку в Баку
Самолет Korean Air совершил аварийную посадку в Баку после отказа одного из двигателей
БАКУ, 10 июл – РИА Новости. Летевшему из Стамбула в Сеул самолету корейской авиакомпании Korean Air пришлось совершить аварийную посадку в Баку после отказа одного из двигателей, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.
"Airbus A330 авиакомпании, следовавший по маршруту Стамбул-Сеул, совершил экстренную посадку в бакинском аэропорту по причине отказа одного из двигателей. Самолет благополучно сел в 22:25, пострадавших в ходе инцидента нет", - говорится в сообщении аэропорта Баку.
По данным пресс-службы, в связи с объявленной тревогой в бакинском аэропорту приведены в готовность все аварийно-спасательные службы.
"На данный момент проводится осмотр воздушного судна и организовывается комплекс необходимых мер, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - отмечается в сообщении.