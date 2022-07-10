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Мишустин поздравил работников рыбного хозяйства с праздником - РИА Новости, 10.07.2022
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Мишустин поздравил работников рыбного хозяйства с праздником
Мишустин поздравил работников рыбного хозяйства с праздником - РИА Новости, 10.07.2022
Мишустин поздравил работников рыбного хозяйства с праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днём рыбака, отметив их заслуги в росте объёма вылова рыбы, сообщается в... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T10:05
2022-07-10T10:05
михаил мишустин
россия
общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днём рыбака, отметив их заслуги в росте объёма вылова рыбы, сообщается в телеграмме на сайте правительства России."Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем рыбака. Труд специалистов рыбопромыслового флота, рыбоводных хозяйств, перерабатывающих предприятий пользуется большим уважением в обществе. Вы работаете в непростых условиях, всегда подходите к делу ответственно и добросовестно. Благодаря вам растут объемы вылова рыбы и прочих биоресурсов, производства аквакультуры, обеспечивается продовольственная безопасность государства. Ваша высококачественная продукция – на столе в каждом российском доме", - отмечается в поздравлении.Мишустин также отметил, что правительство уделяет важное внимание развитию отрасли. Для этого оказывается поддержка рыбохозяйственным организациям. Многое делается для замещения на российские аналоги импортного оборудования, кормов, посадочного материала, комплектующих для строительства судов, ведется борьба с браконьерством.По его словам, важно продолжать работу по обновлению научно-исследовательского и рыбопромыслового флота, строить современные перерабатывающие заводы, наращивать производство товарной аквакультуры.Премьер-министр пожелал работникам рыбохозяйственного комплекса, а также их семьям новых успехов, здоровья и благополучия.
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михаил мишустин, россия, общество
10:05 10.07.2022
 
Мишустин поздравил работников рыбного хозяйства с праздником

Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с профессиональным праздником

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днём рыбака, отметив их заслуги в росте объёма вылова рыбы, сообщается в телеграмме на сайте правительства России.
"Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем рыбака. Труд специалистов рыбопромыслового флота, рыбоводных хозяйств, перерабатывающих предприятий пользуется большим уважением в обществе. Вы работаете в непростых условиях, всегда подходите к делу ответственно и добросовестно. Благодаря вам растут объемы вылова рыбы и прочих биоресурсов, производства аквакультуры, обеспечивается продовольственная безопасность государства. Ваша высококачественная продукция – на столе в каждом российском доме", - отмечается в поздравлении.
Мишустин также отметил, что правительство уделяет важное внимание развитию отрасли. Для этого оказывается поддержка рыбохозяйственным организациям. Многое делается для замещения на российские аналоги импортного оборудования, кормов, посадочного материала, комплектующих для строительства судов, ведется борьба с браконьерством.
По его словам, важно продолжать работу по обновлению научно-исследовательского и рыбопромыслового флота, строить современные перерабатывающие заводы, наращивать производство товарной аквакультуры.
Премьер-министр пожелал работникам рыбохозяйственного комплекса, а также их семьям новых успехов, здоровья и благополучия.
Рыбаки на набережной в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
06:00Сказано в эфире
Сложности путины: отмечаем День рыбака
 
Михаил МишустинРоссияОбщество
 
 
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