Рейтинг@Mail.ru
Украинские РСЗО наводятся по спутниковой системе, рассказал военный из ДНР - РИА Новости, 10.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/rszo-1801572701.html
Украинские РСЗО наводятся по спутниковой системе, рассказал военный из ДНР
Украинские РСЗО наводятся по спутниковой системе, рассказал военный из ДНР - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские РСЗО наводятся по спутниковой системе, рассказал военный из ДНР
В пасмурную погоду активность украинских реактивных систем залпового огня уменьшается, это говорит о том, что они наводятся по спутникам, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T19:45
2022-07-10T20:14
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
дмитрий рогозин
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788777387_0:290:2784:1856_1920x0_80_0_0_02e2b9370601f290551d1dfd4d61f84e.jpg
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. В пасмурную погоду активность украинских реактивных систем залпового огня уменьшается, это говорит о том, что они наводятся по спутникам, рассказал РИА Новости в воскресенье артиллерист Донецкой Народной милиции с позывным "Молот".Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что американские компании передают данные спутниковых систем украинским войскам."Сегодня у нас в Донецке пасмурно. Мы обратили внимание на то, что, когда пасмурно, по городу из РСЗО удары уменьшились, так как эти РСЗО наводятся по спутниковой системе", - сказал артиллерист.Он добавил, что при этом огонь из ствольной артиллерии по жилым массивам Донецка продолжается.
https://ria.ru/20220710/gruzovik-1801494727.html
донецк (днр)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Артиллерист армии ДНР рассказал о закономерности украинских обстрелов
Артиллерист армии ДНР рассказал РИА Новости о выявленной закономерности в украинских обстрелах Донецка: в ясную погоду по городу бьют прицельно, а в пасмурную - хаотично из ствольной артиллерии. Сокращение числа ударов из РСЗО в плохую погоду говорит о наведении их по спутникам.
2022-07-10T19:45
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788777387_196:0:2671:1856_1920x0_80_0_0_53632b4bf7c3c77f92aff0066c9371b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк (днр), дмитрий рогозин, украина, вооруженные силы украины
19:45 10.07.2022 (обновлено: 20:14 10.07.2022)
 
Украинские РСЗО наводятся по спутниковой системе, рассказал военный из ДНР

Артиллерист из ДНР рассказал о признаках наведения украинских РСЗО по спутниковой системе

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкФрагменты боеприпаса РСЗО "Ураган", взорвавшегося в результате обстрела ВСУ
Фрагменты боеприпаса РСЗО Ураган, взорвавшегося в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Фрагменты боеприпаса РСЗО "Ураган", взорвавшегося в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. В пасмурную погоду активность украинских реактивных систем залпового огня уменьшается, это говорит о том, что они наводятся по спутникам, рассказал РИА Новости в воскресенье артиллерист Донецкой Народной милиции с позывным "Молот".
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что американские компании передают данные спутниковых систем украинским войскам.
"Сегодня у нас в Донецке пасмурно. Мы обратили внимание на то, что, когда пасмурно, по городу из РСЗО удары уменьшились, так как эти РСЗО наводятся по спутниковой системе", - сказал артиллерист.
Он добавил, что при этом огонь из ствольной артиллерии по жилым массивам Донецка продолжается.
Кадры уничтожения атакующего украинского РСЗО, замаскированного под гражданский грузовик - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
Вчера, 08:16Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреливали Луганск из РСЗО, замаскированной под гражданский грузовик
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Дмитрий РогозинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала