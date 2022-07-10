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Украинские РСЗО наводятся по спутниковой системе, рассказал военный из ДНР

Украинские РСЗО наводятся по спутниковой системе, рассказал военный из ДНР - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские РСЗО наводятся по спутниковой системе, рассказал военный из ДНР

В пасмурную погоду активность украинских реактивных систем залпового огня уменьшается, это говорит о том, что они наводятся по спутникам, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T19:45

2022-07-10T19:45

2022-07-10T20:14

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

дмитрий рогозин

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. В пасмурную погоду активность украинских реактивных систем залпового огня уменьшается, это говорит о том, что они наводятся по спутникам, рассказал РИА Новости в воскресенье артиллерист Донецкой Народной милиции с позывным "Молот".Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что американские компании передают данные спутниковых систем украинским войскам."Сегодня у нас в Донецке пасмурно. Мы обратили внимание на то, что, когда пасмурно, по городу из РСЗО удары уменьшились, так как эти РСЗО наводятся по спутниковой системе", - сказал артиллерист.Он добавил, что при этом огонь из ствольной артиллерии по жилым массивам Донецка продолжается.

https://ria.ru/20220710/gruzovik-1801494727.html

донецк (днр)

украина

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Артиллерист армии ДНР рассказал о закономерности украинских обстрелов Артиллерист армии ДНР рассказал РИА Новости о выявленной закономерности в украинских обстрелах Донецка: в ясную погоду по городу бьют прицельно, а в пасмурную - хаотично из ствольной артиллерии. Сокращение числа ударов из РСЗО в плохую погоду говорит о наведении их по спутникам. 2022-07-10T19:45 true PT0M43S

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донецк (днр), дмитрий рогозин, украина, вооруженные силы украины