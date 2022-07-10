20:18 10.07.2022 (обновлено: 20:37 10.07.2022)
Российские военные изъяли ПТРК Javelin у жителя поселка Лоскутовка в ЛНР
Российские военные нашли американский ПТРК Javelin в гараже у жителя поселка Лоскутовка
© РИА НовостиАмериканский ПТРК Javelin нашли в гараже у местного жителя на освобождённых территориях ЛНР,
© РИА Новости
Американский ПТРК Javelin нашли в гараже у местного жителя на освобождённых территориях ЛНР,
ЛОСКУТОВКА (ЛНР), 10 июл - РИА Новости. Российские военные в ходе зачистки поселка Лоскутовка изъяли у местного жителя американский ПТРК Javelin, который находился у него в гараже, передает корреспондент РИА Новости.
Ракета лежала среди старых вещей и грецких орехов, местный житель пояснил, что нашел ее на бывших украинских позициях. Мужчина так и не смог пояснить, для чего ему понадобился американский ПТРК в подсобном хозяйстве.
В беседе с РИА Новости российские военные подчеркнули, что это далеко не единичный случай попадания западного вооружения в руки третьих лиц. Оружие постепенно расползается по территории Украины, и затем может быть продано в третьи страны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.