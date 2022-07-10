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Байден призвал продолжать протесты из-за решения Верховного суда по абортам - РИА Новости, 10.07.2022
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Байден призвал продолжать протесты из-за решения Верховного суда по абортам
Байден призвал продолжать протесты из-за решения Верховного суда по абортам - РИА Новости, 10.07.2022
Байден призвал продолжать протесты из-за решения Верховного суда по абортам
Президент США Джо Байден в воскресенье призвал американских граждан, которые не согласны с решением Верховного суда, отменившего конституционные гарантии прав... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T20:34
2022-07-10T20:34
сша
в мире
джо байден
аборты
верховный суд сша
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресенье призвал американских граждан, которые не согласны с решением Верховного суда, отменившего конституционные гарантии прав на аборты, продолжать свои протестные акции.При этом президент США сообщил, что поручил своей команде изучить, обладает ли он необходимыми полномочиями для введения режима ЧС в сфере здравоохранения в связи с вердиктом Верховного суда по вопросу абортов.Контролируемый консерваторами Верховный суд через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.Байден называл решение Верховного суда об отсутствии конституционного права на аборты ужасным и пообещал, что американские мужчины, а не только женщины, почувствуют его последствия.
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сша, в мире, джо байден, аборты, верховный суд сша
20:34 10.07.2022
 
Байден призвал продолжать протесты из-за решения Верховного суда по абортам

Байден призвал сограждан продолжать протесты из-за решения Верховного суда США по абортам

© AP Photo / Jacquelyn MartinПротестующие возле здания Верховного суда США
Протестующие возле здания Верховного суда США - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Протестующие возле здания Верховного суда США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресенье призвал американских граждан, которые не согласны с решением Верховного суда, отменившего конституционные гарантии прав на аборты, продолжать свои протестные акции.
"Продолжайте выражать протест и выражать свою точку зрения. Это действительно крайне важно", - сказал Байден, чьи слова приводит пресс-пул Белого дома. Таким образом глава государства ответил на вопрос о том, что он может сказать участникам массовой демонстрации, которая прошла накануне у здания американской администрации.
При этом президент США сообщил, что поручил своей команде изучить, обладает ли он необходимыми полномочиями для введения режима ЧС в сфере здравоохранения в связи с вердиктом Верховного суда по вопросу абортов.
Контролируемый консерваторами Верховный суд через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.
Байден называл решение Верховного суда об отсутствии конституционного права на аборты ужасным и пообещал, что американские мужчины, а не только женщины, почувствуют его последствия.
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