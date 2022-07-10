https://ria.ru/20220710/propiska-1801484918.html

Юрист рассказал, кого россиянам запретят прописывать в своей квартире

Юрист рассказал, кого россиянам запретят прописывать в своей квартире - РИА Новости, 10.07.2022

Юрист рассказал, кого россиянам запретят прописывать в своей квартире

Депутаты Госдумы активно занялись искоренением так называемых “резиновых квартир” - они уже одобрили законопроект о запрете раздела жилых помещений на... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T03:13

2022-07-10T03:13

2022-07-10T03:13

общество

жилье

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы активно занялись искоренением так называемых “резиновых квартир” - они уже одобрили законопроект о запрете раздела жилых помещений на микродоли, теперь речь идет о введении запрета на прописку более одного человека на 6 кв.м., если речь идет не о родственниках, рассказал агентству “Прайм” руководитель проектов Юридической группы “Яковлев и Партнеры” Евгений Николаенко.В конце июня в третьем чтении был принят законопроект, который вносит изменения в статью 30 Жилищного кодекса, ограничивая право на бесконечную продажу микродолей. Теперь на каждого собственника должно приходиться не менее 6 квадратных метров общей площади. В противном случае сделка признается недействительной.Это должно привести к тому, что практика покупки с различными целями микродолей ( 1/50 или 1/100 доли в квартире) уйдет в прошлое. “Особенно “резиновые квартиры” характерны для Москвы. Столица предлагает достаточно хороший перечень социальных благ (медицинское обслуживание, повышенный размер пенсии и т.п.), право обладания которыми необходимо подтвердить наличием соответствующей регистрации по месту жительства”, - пояснил Николаенко.Исключения из нового правила - возникновение права на жилье по наследству или после приватизации, а также сделки, заключенные до вступления закона в силу. Обсуждают в Госдуме и запрет на регистрацию в квартирах более одного человека на 6 кв.м., если они не являются родственниками.

https://radiosputnik.ria.ru/20220706/translyatsiya-1800678319.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, жилье