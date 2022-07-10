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Юрист рассказал, кого россиянам запретят прописывать в своей квартире - РИА Новости, 10.07.2022
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Юрист рассказал, кого россиянам запретят прописывать в своей квартире
Юрист рассказал, кого россиянам запретят прописывать в своей квартире - РИА Новости, 10.07.2022
Юрист рассказал, кого россиянам запретят прописывать в своей квартире
Депутаты Госдумы активно занялись искоренением так называемых “резиновых квартир” - они уже одобрили законопроект о запрете раздела жилых помещений на... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T03:13
2022-07-10T03:13
общество
жилье
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы активно занялись искоренением так называемых “резиновых квартир” - они уже одобрили законопроект о запрете раздела жилых помещений на микродоли, теперь речь идет о введении запрета на прописку более одного человека на 6 кв.м., если речь идет не о родственниках, рассказал агентству “Прайм” руководитель проектов Юридической группы “Яковлев и Партнеры” Евгений Николаенко.В конце июня в третьем чтении был принят законопроект, который вносит изменения в статью 30 Жилищного кодекса, ограничивая право на бесконечную продажу микродолей. Теперь на каждого собственника должно приходиться не менее 6 квадратных метров общей площади. В противном случае сделка признается недействительной.Это должно привести к тому, что практика покупки с различными целями микродолей ( 1/50 или 1/100 доли в квартире) уйдет в прошлое. “Особенно “резиновые квартиры” характерны для Москвы. Столица предлагает достаточно хороший перечень социальных благ (медицинское обслуживание, повышенный размер пенсии и т.п.), право обладания которыми необходимо подтвердить наличием соответствующей регистрации по месту жительства”, - пояснил Николаенко.Исключения из нового правила - возникновение права на жилье по наследству или после приватизации, а также сделки, заключенные до вступления закона в силу. Обсуждают в Госдуме и запрет на регистрацию в квартирах более одного человека на 6 кв.м., если они не являются родственниками.
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общество, жилье
03:13 10.07.2022
 
Юрист рассказал, кого россиянам запретят прописывать в своей квартире

Юрист Николаенко: депутаты Госдумы активно занялись искоренением “резиновых квартир”

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКвартира
Квартира - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы активно занялись искоренением так называемых “резиновых квартир” - они уже одобрили законопроект о запрете раздела жилых помещений на микродоли, теперь речь идет о введении запрета на прописку более одного человека на 6 кв.м., если речь идет не о родственниках, рассказал агентству “Прайм” руководитель проектов Юридической группы “Яковлев и Партнеры” Евгений Николаенко.
В конце июня в третьем чтении был принят законопроект, который вносит изменения в статью 30 Жилищного кодекса, ограничивая право на бесконечную продажу микродолей. Теперь на каждого собственника должно приходиться не менее 6 квадратных метров общей площади. В противном случае сделка признается недействительной.
Это должно привести к тому, что практика покупки с различными целями микродолей ( 1/50 или 1/100 доли в квартире) уйдет в прошлое. “Особенно “резиновые квартиры” характерны для Москвы. Столица предлагает достаточно хороший перечень социальных благ (медицинское обслуживание, повышенный размер пенсии и т.п.), право обладания которыми необходимо подтвердить наличием соответствующей регистрации по месту жительства”, - пояснил Николаенко.
Исключения из нового правила - возникновение права на жилье по наследству или после приватизации, а также сделки, заключенные до вступления закона в силу. Обсуждают в Госдуме и запрет на регистрацию в квартирах более одного человека на 6 кв.м., если они не являются родственниками.
Правозащитники. Резиновые квартиры и наказание для коллекторов - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 14:04
Правозащитники. "Резиновые квартиры" и наказание для коллекторов
 
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