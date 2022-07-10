Рейтинг@Mail.ru
Подростка за рулем Honda задержали в Приморье после погони со стрельбой - РИА Новости, 10.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220710/primore-1801488439.html
Подростка за рулем Honda задержали в Приморье после погони со стрельбой
Подростка за рулем Honda задержали в Приморье после погони со стрельбой - РИА Новости, 10.07.2022
Подростка за рулем Honda задержали в Приморье после погони со стрельбой
Полицейские в Приморье после погони со стрельбой задержали 16-летнего подростка за рулем машины Honda, который опасно маневрировал на дороге и столкнулся с... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T05:53
2022-07-10T05:57
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Полицейские в Приморье после погони со стрельбой задержали 16-летнего подростка за рулем машины Honda, который опасно маневрировал на дороге и столкнулся с Lexus, сообщает управление МВД РФ по региону.По данным полиции, во время дежурства в приморском посёлке Кавалеровский инспекторы ДПС заметили автомобиль Honda Domani, водитель которого совершал опасные маневры. Госавтоинспекторы начали преследовать нарушителя.Чтобы остановить Honda Domani, сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам."В районе 273-го километра автодороги Осиновка - Рудная Пристань автомобиль остановили. За рулем находился 16-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения", - рассказала Сырова.По данным полиции, на подростка составлен ряд административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, его поставят на профилактический учет, материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителей подростка привлекут к административной ответственности, им также предстоит возместить ущерб водителю Lexus.
https://ria.ru/20220628/dtp-1798611228.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
05:53 10.07.2022 (обновлено: 05:57 10.07.2022)
 
Подростка за рулем Honda задержали в Приморье после погони со стрельбой

В Приморье задержали подростка за рулем Honda Domani после погони со стрельбой и аварии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Полицейские в Приморье после погони со стрельбой задержали 16-летнего подростка за рулем машины Honda, который опасно маневрировал на дороге и столкнулся с Lexus, сообщает управление МВД РФ по региону.
По данным полиции, во время дежурства в приморском посёлке Кавалеровский инспекторы ДПС заметили автомобиль Honda Domani, водитель которого совершал опасные маневры. Госавтоинспекторы начали преследовать нарушителя.
"На неоднократные требования полицейских остановиться, передаваемые через громкоговорящее устройство, водитель не реагировал. Он продолжил движение и совершил ДТП с автомашиной Lexus RX-350 на улице Первомайской, после чего вновь попытался скрыться от сотрудников полиции. В результате ДТП никто не пострадал", - приводятся в сообщении слова начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Приморскому краю Ирины Сыровой.
Чтобы остановить Honda Domani, сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам.
"В районе 273-го километра автодороги Осиновка - Рудная Пристань автомобиль остановили. За рулем находился 16-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения", - рассказала Сырова.
По данным полиции, на подростка составлен ряд административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, его поставят на профилактический учет, материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителей подростка привлекут к административной ответственности, им также предстоит возместить ущерб водителю Lexus.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 09:25
В Саратовской области ребенок погиб в ДТП с пьяным водителем
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала