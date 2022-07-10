https://ria.ru/20220710/primore-1801488439.html

Подростка за рулем Honda задержали в Приморье после погони со стрельбой

Подростка за рулем Honda задержали в Приморье после погони со стрельбой - РИА Новости, 10.07.2022

Подростка за рулем Honda задержали в Приморье после погони со стрельбой

Полицейские в Приморье после погони со стрельбой задержали 16-летнего подростка за рулем машины Honda, который опасно маневрировал на дороге и столкнулся с... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T05:53

2022-07-10T05:53

2022-07-10T05:57

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Полицейские в Приморье после погони со стрельбой задержали 16-летнего подростка за рулем машины Honda, который опасно маневрировал на дороге и столкнулся с Lexus, сообщает управление МВД РФ по региону.По данным полиции, во время дежурства в приморском посёлке Кавалеровский инспекторы ДПС заметили автомобиль Honda Domani, водитель которого совершал опасные маневры. Госавтоинспекторы начали преследовать нарушителя.Чтобы остановить Honda Domani, сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам."В районе 273-го километра автодороги Осиновка - Рудная Пристань автомобиль остановили. За рулем находился 16-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения", - рассказала Сырова.По данным полиции, на подростка составлен ряд административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, его поставят на профилактический учет, материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителей подростка привлекут к административной ответственности, им также предстоит возместить ущерб водителю Lexus.

https://ria.ru/20220628/dtp-1798611228.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия