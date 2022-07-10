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Подростка за рулем Honda задержали в Приморье после погони со стрельбой
Подростка за рулем Honda задержали в Приморье после погони со стрельбой - РИА Новости, 10.07.2022
Подростка за рулем Honda задержали в Приморье после погони со стрельбой
Полицейские в Приморье после погони со стрельбой задержали 16-летнего подростка за рулем машины Honda, который опасно маневрировал на дороге и столкнулся с... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T05:53
2022-07-10T05:53
2022-07-10T05:57
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Полицейские в Приморье после погони со стрельбой задержали 16-летнего подростка за рулем машины Honda, который опасно маневрировал на дороге и столкнулся с Lexus, сообщает управление МВД РФ по региону.По данным полиции, во время дежурства в приморском посёлке Кавалеровский инспекторы ДПС заметили автомобиль Honda Domani, водитель которого совершал опасные маневры. Госавтоинспекторы начали преследовать нарушителя.Чтобы остановить Honda Domani, сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам."В районе 273-го километра автодороги Осиновка - Рудная Пристань автомобиль остановили. За рулем находился 16-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения", - рассказала Сырова.По данным полиции, на подростка составлен ряд административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, его поставят на профилактический учет, материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителей подростка привлекут к административной ответственности, им также предстоит возместить ущерб водителю Lexus.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия
05:53 10.07.2022 (обновлено: 05:57 10.07.2022)
Подростка за рулем Honda задержали в Приморье после погони со стрельбой
В Приморье задержали подростка за рулем Honda Domani после погони со стрельбой и аварии
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости.
Полицейские в Приморье после погони со стрельбой задержали 16-летнего подростка за рулем машины Honda, который опасно маневрировал на дороге и столкнулся с Lexus, сообщает
управление МВД РФ по региону.
По данным полиции, во время дежурства в приморском посёлке Кавалеровский инспекторы ДПС заметили автомобиль Honda Domani, водитель которого совершал опасные маневры. Госавтоинспекторы начали преследовать нарушителя.
"На неоднократные требования полицейских остановиться, передаваемые через громкоговорящее устройство, водитель не реагировал. Он продолжил движение и совершил ДТП с автомашиной Lexus RX-350 на улице Первомайской, после чего вновь попытался скрыться от сотрудников полиции. В результате ДТП никто не пострадал", - приводятся в сообщении слова начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Приморскому краю Ирины Сыровой.
Чтобы остановить Honda Domani, сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам.
"В районе 273-го километра автодороги Осиновка - Рудная Пристань автомобиль остановили. За рулем находился 16-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения", - рассказала Сырова.
По данным полиции, на подростка составлен ряд административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, его поставят на профилактический учет, материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителей подростка привлекут к административной ответственности, им также предстоит возместить ущерб водителю Lexus.