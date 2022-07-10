https://ria.ru/20220710/pozhar-1801485174.html
В России за сутки потушили 72 природных пожара
В России за сутки потушили 72 природных пожара - РИА Новости, 10.07.2022
В России за сутки потушили 72 природных пожара
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 72 природных пожара на площади 665 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T02:00
2022-07-10T02:00
2022-07-10T02:00
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732520653_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_9e8f3632163c4247b07d4fba5e05f379.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 72 природных пожара на площади 665 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.07.2022 года в России ликвидировано 72 лесных пожара на площади 665 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 10 июля в РФ действовало 113 лесных пожаров на площади 34 857 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Якутии, там действуют 46 пожаров на площади 18 652 гектаров.
https://ria.ru/20220709/pozhar-1801440693.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732520653_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d45745f9bbe78b0c5a184f1e8e40eae7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В России за сутки потушили 72 природных пожара
В России за сутки потушили 72 природных пожара на площади 665 гектаров
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 72 природных пожара на площади 665 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.07.2022 года в России ликвидировано 72 лесных пожара на площади 665 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 10 июля в РФ действовало 113 лесных пожаров на площади 34 857 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Якутии, там действуют 46 пожаров на площади 18 652 гектаров.