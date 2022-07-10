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В России за сутки потушили 72 природных пожара - РИА Новости, 10.07.2022
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В России за сутки потушили 72 природных пожара
В России за сутки потушили 72 природных пожара - РИА Новости, 10.07.2022
В России за сутки потушили 72 природных пожара
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 72 природных пожара на площади 665 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T02:00
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происшествия
россия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 72 природных пожара на площади 665 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.07.2022 года в России ликвидировано 72 лесных пожара на площади 665 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 10 июля в РФ действовало 113 лесных пожаров на площади 34 857 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Якутии, там действуют 46 пожаров на площади 18 652 гектаров.
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происшествия, россия
02:00 10.07.2022
 
В России за сутки потушили 72 природных пожара

В России за сутки потушили 72 природных пожара на площади 665 гектаров

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 72 природных пожара на площади 665 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.07.2022 года в России ликвидировано 72 лесных пожара на площади 665 гектаров", - говорится в сообщении.
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К полуночи 10 июля в РФ действовало 113 лесных пожаров на площади 34 857 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Якутии, там действуют 46 пожаров на площади 18 652 гектаров.
 
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