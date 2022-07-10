https://ria.ru/20220710/pozhar-1801485174.html

В России за сутки потушили 72 природных пожара

В России за сутки потушили 72 природных пожара - РИА Новости, 10.07.2022

В России за сутки потушили 72 природных пожара

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 72 природных пожара на площади 665 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T02:00

2022-07-10T02:00

2022-07-10T02:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 72 природных пожара на площади 665 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.07.2022 года в России ликвидировано 72 лесных пожара на площади 665 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 10 июля в РФ действовало 113 лесных пожаров на площади 34 857 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Якутии, там действуют 46 пожаров на площади 18 652 гектаров.

https://ria.ru/20220709/pozhar-1801440693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия