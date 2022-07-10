https://ria.ru/20220710/pomeschenie-1801487520.html
Врач рассказал, как остудить помещение без кондиционера
Врач рассказал, как остудить помещение без кондиционера - РИА Новости, 10.07.2022
Врач рассказал, как остудить помещение без кондиционера
Остудить помещение без кондиционера в жару можно тазом с холодной водой и льдом, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T04:49
2022-07-10T04:49
2022-07-10T04:49
общество
россия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Остудить помещение без кондиционера в жару можно тазом с холодной водой и льдом, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Врач отметил, что если человек находится в жарком помещении в офисе, где нет возможности принять холодный душ, во-первых, необходимо поддерживать питьевой режим: понемногу и регулярно пить прохладную воду."Во-вторых, нужно одеваться в жару в максимально легкую, просторную одежду. В-третьих, можно время от времени ополаскивать лицо холодной водой. Также можно протирать смоченным в холодной воде полотенцем зоны подмышек, грудь. Также можно намочить ткань и приложить к области затылка, лба", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220706/lekarstva-1800563188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, здоровье - общество
Врач рассказал, как остудить помещение без кондиционера
Врач Тяжельников: остудить помещение без кондиционера можно тазом с холодной водой и льдом
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Остудить помещение без кондиционера в жару можно тазом с холодной водой и льдом, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Если нет кондиционера, то можно включать вентилятор. Если нет вентилятора, нужно открывать окна и двери для проветривания, устраивая сквозняк, покидая на это время помещение. Можно поставить на подоконник таз с холодной водой и льдом и при нагревании менять ее", - сказал Тяжельников.
Врач отметил, что если человек находится в жарком помещении в офисе, где нет возможности принять холодный душ, во-первых, необходимо поддерживать питьевой режим: понемногу и регулярно пить прохладную воду.
"Во-вторых, нужно одеваться в жару в максимально легкую, просторную одежду. В-третьих, можно время от времени ополаскивать лицо холодной водой. Также можно протирать смоченным в холодной воде полотенцем зоны подмышек, грудь. Также можно намочить ткань и приложить к области затылка, лба", - добавил собеседник агентства.