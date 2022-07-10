https://ria.ru/20220710/pomeschenie-1801487520.html

Врач рассказал, как остудить помещение без кондиционера

Врач рассказал, как остудить помещение без кондиционера - РИА Новости, 10.07.2022

Врач рассказал, как остудить помещение без кондиционера

Остудить помещение без кондиционера в жару можно тазом с холодной водой и льдом, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T04:49

2022-07-10T04:49

2022-07-10T04:49

общество

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740981388_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_da407047ed084d1605058db88f6fd3b2.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Остудить помещение без кондиционера в жару можно тазом с холодной водой и льдом, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Врач отметил, что если человек находится в жарком помещении в офисе, где нет возможности принять холодный душ, во-первых, необходимо поддерживать питьевой режим: понемногу и регулярно пить прохладную воду."Во-вторых, нужно одеваться в жару в максимально легкую, просторную одежду. В-третьих, можно время от времени ополаскивать лицо холодной водой. Также можно протирать смоченным в холодной воде полотенцем зоны подмышек, грудь. Также можно намочить ткань и приложить к области затылка, лба", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220706/lekarstva-1800563188.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, здоровье - общество