https://ria.ru/20220710/polsha-1801576180.html

Большинство поляков высказались за присутствие военных США

Большинство поляков высказались за присутствие военных США - РИА Новости, 10.07.2022

Большинство поляков высказались за присутствие военных США

Подавляющее большинство жителей Польши поддерживает размещение в стране военных США на постоянной основе, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T20:16

2022-07-10T20:16

2022-07-10T20:16

в мире

джо байден

польша

сша

мадрид

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747600050_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_8fdb5bb40106290beedce4fbe021a115.jpg

ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Польши поддерживает размещение в стране военных США на постоянной основе, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса компании Estymator, проведенного для портала DoRzeczy.pl."Решительную поддержку" присутствию солдат США в Польше выразили 54,6% опрошенных. Вариант "скорее поддерживаю" выбрали 31,1% участников исследования. Против выступили 6,8% респондентов, 2,3% были "решительно против".Исследование было проведено 5-6 июля методом CATI (computer assisted telephone interview) на репрезентативной выборке 1100 человек.Ранее посол США в Польше Марк Бжезинский сообщал, что в Польше находятся по меньшей мере 12,6 тысячи американских солдат. Это наибольшее количество за всю историю. На последнем саммите НАТО в Мадриде президент США Джо Байден заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220602/polsha-1792666336.html

https://ria.ru/20220529/polsha-1791496570.html

польша

сша

мадрид

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, польша, сша, мадрид, нато