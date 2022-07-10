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Большинство поляков высказались за присутствие военных США - РИА Новости, 10.07.2022
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Большинство поляков высказались за присутствие военных США
Большинство поляков высказались за присутствие военных США - РИА Новости, 10.07.2022
Большинство поляков высказались за присутствие военных США
Подавляющее большинство жителей Польши поддерживает размещение в стране военных США на постоянной основе, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T20:16
2022-07-10T20:16
в мире
джо байден
польша
сша
мадрид
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ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Польши поддерживает размещение в стране военных США на постоянной основе, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса компании Estymator, проведенного для портала DoRzeczy.pl."Решительную поддержку" присутствию солдат США в Польше выразили 54,6% опрошенных. Вариант "скорее поддерживаю" выбрали 31,1% участников исследования. Против выступили 6,8% респондентов, 2,3% были "решительно против".Исследование было проведено 5-6 июля методом CATI (computer assisted telephone interview) на репрезентативной выборке 1100 человек.Ранее посол США в Польше Марк Бжезинский сообщал, что в Польше находятся по меньшей мере 12,6 тысячи американских солдат. Это наибольшее количество за всю историю. На последнем саммите НАТО в Мадриде президент США Джо Байден заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220602/polsha-1792666336.html
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в мире, джо байден, польша, сша, мадрид, нато
20:16 10.07.2022
 
Большинство поляков высказались за присутствие военных США

Большинство поляков высказались за постоянное присутствие военных США в стране

© Фото : U.S. ArmyАмериканские военные на базе в Германии
Американские военные на базе в Германии - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© Фото : U.S. Army
Американские военные на базе в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Польши поддерживает размещение в стране военных США на постоянной основе, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса компании Estymator, проведенного для портала DoRzeczy.pl.
"Решительную поддержку" присутствию солдат США в Польше выразили 54,6% опрошенных. Вариант "скорее поддерживаю" выбрали 31,1% участников исследования. Против выступили 6,8% респондентов, 2,3% были "решительно против".
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Исследование было проведено 5-6 июля методом CATI (computer assisted telephone interview) на репрезентативной выборке 1100 человек.
Ранее посол США в Польше Марк Бжезинский сообщал, что в Польше находятся по меньшей мере 12,6 тысячи американских солдат. Это наибольшее количество за всю историю. На последнем саммите НАТО в Мадриде президент США Джо Байден заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе.
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В миреДжо БайденПольшаСШАМадридНАТО
 
 
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