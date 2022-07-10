https://ria.ru/20220710/podderzhka-1801482960.html

СМИ: Запад вряд ли сможет долго поддерживать Украину на текущем уровне

СМИ: Запад вряд ли сможет долго поддерживать Украину на текущем уровне - РИА Новости, 10.07.2022

СМИ: Запад вряд ли сможет долго поддерживать Украину на текущем уровне

Газета New York Times полагает, что США и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T00:32

2022-07-10T00:32

2022-07-10T00:58

украина

нато

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Газета New York Times полагает, что США и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины.Как отмечает издание, чиновники и аналитики заявили, что будет трудно "поддерживать тот же уровень материальной поддержки" на фоне "роста усталости" от конфликта "по обе стороны Атлантики". Газета добавляет, что военная помощь, одобренная конгрессом, как ожидается, продлится до второго квартала следующего года, по некоторым оценкам, но "вопрос в том, как долго могут продолжаться текущие поставки оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности США".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, нато, в мире, сша