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СМИ: Запад вряд ли сможет долго поддерживать Украину на текущем уровне - РИА Новости, 10.07.2022
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СМИ: Запад вряд ли сможет долго поддерживать Украину на текущем уровне
СМИ: Запад вряд ли сможет долго поддерживать Украину на текущем уровне - РИА Новости, 10.07.2022
СМИ: Запад вряд ли сможет долго поддерживать Украину на текущем уровне
Газета New York Times полагает, что США и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T00:32
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украина
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Газета New York Times полагает, что США и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины.Как отмечает издание, чиновники и аналитики заявили, что будет трудно "поддерживать тот же уровень материальной поддержки" на фоне "роста усталости" от конфликта "по обе стороны Атлантики". Газета добавляет, что военная помощь, одобренная конгрессом, как ожидается, продлится до второго квартала следующего года, по некоторым оценкам, но "вопрос в том, как долго могут продолжаться текущие поставки оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности США".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, нато, в мире, сша
00:32 10.07.2022 (обновлено: 00:58 10.07.2022)
 
СМИ: Запад вряд ли сможет долго поддерживать Украину на текущем уровне

NYT усомнилась в способности США и союзников продолжать поддерживать Украину

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Газета New York Times полагает, что США и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины.
"Президент Байден пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", но ни он, ни кто-либо еще не может сказать, как долго это продлится или сколько еще США и их союзники могут сделать с такого расстояния, если не считать прямого военного вмешательства. Чиновники признают, что в какой-то момент запасы оружия в США и Европе закончатся; хотя США санкционировали военную и иную помощь на 54 миллиарда долларов, никто не ожидает еще одного чека на 54 миллиарда долларов, когда эти закончатся", - пишет газета.
Как отмечает издание, чиновники и аналитики заявили, что будет трудно "поддерживать тот же уровень материальной поддержки" на фоне "роста усталости" от конфликта "по обе стороны Атлантики". Газета добавляет, что военная помощь, одобренная конгрессом, как ожидается, продлится до второго квартала следующего года, по некоторым оценкам, но "вопрос в том, как долго могут продолжаться текущие поставки оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности США".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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