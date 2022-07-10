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Мишустин поздравил работников почты с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.07.2022
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Мишустин поздравил работников почты с профессиональным праздником
Мишустин поздравил работников почты с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.07.2022
Мишустин поздравил работников почты с профессиональным праздником
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников российской почты с профессиональным праздником, подчеркнув, что они объединяют регионы нашей... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T10:50
2022-07-10T10:50
общество
россия
почта россии
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников российской почты с профессиональным праздником, подчеркнув, что они объединяют регионы нашей большой страны, соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2022 году эта дата приходится на 10 июля."Сердечно поздравляю вас с Днем российской почты. Ежедневно вы осуществляете сотни тысяч операций, не прекращаете работу даже в сложных и чрезвычайных ситуациях, обеспечиваете доставку писем, телеграмм, посылок, поздравлений ветеранам, в том числе пенсий и социальных выплат. Объединяете регионы нашей большой страны, города, маленькие поселки, труднодоступные и удаленные территории в единую коммуникационную сеть, являетесь самым доступным средством связи", - говорится в сообщении.Мишустин добавил, что сегодня "Почта России" - национальный логистический оператор, одна из крупнейших сетей в мире, которая динамично развивается, осваивает новые форматы, строит и открывает современные центры.Он отметил, что внедрение высоких технологий дает возможность повышать качество услуг и сервисов, а также надежность и оперативность доставки. Позволяет людям оформлять электронные заказные письма и посылки через портал pochta.ru и в мобильном приложении."Эти достижения – результат напряженной, четкой и слаженной работы коллектива Компании. Каждый из вас выполняет свои обязанности на самом высоком профессиональном уровне", - подчеркнул премьер-министр.Мишустин пожелал работникам российской почты успехов в осуществлении намеченных планов, удачи во всем, крепкого здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20220710/pochta-1801205052.html
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общество, россия, почта россии, михаил мишустин
10:50 10.07.2022
 
Мишустин поздравил работников почты с профессиональным праздником

Премьер Мишустин поздравил работников российской почты с профессиональным праздником

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд "Почты России" на форуме
Стенд Почты России на форуме - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников российской почты с профессиональным праздником, подчеркнув, что они объединяют регионы нашей большой страны, соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.
Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2022 году эта дата приходится на 10 июля.
"Сердечно поздравляю вас с Днем российской почты. Ежедневно вы осуществляете сотни тысяч операций, не прекращаете работу даже в сложных и чрезвычайных ситуациях, обеспечиваете доставку писем, телеграмм, посылок, поздравлений ветеранам, в том числе пенсий и социальных выплат. Объединяете регионы нашей большой страны, города, маленькие поселки, труднодоступные и удаленные территории в единую коммуникационную сеть, являетесь самым доступным средством связи", - говорится в сообщении.
Мишустин добавил, что сегодня "Почта России" - национальный логистический оператор, одна из крупнейших сетей в мире, которая динамично развивается, осваивает новые форматы, строит и открывает современные центры.
Сотрудница на линии сортировки писем в логистическом почтовом центре Почты России - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
01:01
День российской почты
Он отметил, что внедрение высоких технологий дает возможность повышать качество услуг и сервисов, а также надежность и оперативность доставки. Позволяет людям оформлять электронные заказные письма и посылки через портал pochta.ru и в мобильном приложении.
"Эти достижения – результат напряженной, четкой и слаженной работы коллектива Компании. Каждый из вас выполняет свои обязанности на самом высоком профессиональном уровне", - подчеркнул премьер-министр.
Мишустин пожелал работникам российской почты успехов в осуществлении намеченных планов, удачи во всем, крепкого здоровья и благополучия.
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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"Почта России" вошла в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры
 
ОбществоРоссияПочта РоссииМихаил Мишустин
 
 
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