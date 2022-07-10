https://ria.ru/20220710/pitermaritsburg-1801513443.html
В баре в ЮАР произошла еще одна стрельба со смертельным исходом
В баре в ЮАР произошла еще одна стрельба со смертельным исходом - РИА Новости, 10.07.2022
В баре в ЮАР произошла еще одна стрельба со смертельным исходом
Четыре человека погибли, восемь получили ранения в результате стрельбы в баре в городе Питермарицбург в провинции Квазулу-Натал в ЮАР, сообщил телеканал eNCA со РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T11:24
2022-07-10T11:24
2022-07-10T11:24
в мире
юар
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли, восемь получили ранения в результате стрельбы в баре в городе Питермарицбург в провинции Квазулу-Натал в ЮАР, сообщил телеканал eNCA со ссылкой на полицию.По сообщению телеканала, стрельба произошла в субботу вечером, двое вооруженных мужчин ворвались в бар и открыли огонь по посетителям.Ранее сообщалось о 14 погибших и 10 раненных при стрельбе в ночь на воскресенье в баре на окраине города Йоханнесбург, который является административным центром провинции Гаутенг.
https://ria.ru/20220705/filadelfiya-1800244883.html
юар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар
В баре в ЮАР произошла еще одна стрельба со смертельным исходом
В баре в южноафриканском Питермарицбурге произошла стрельба, погибли четыре человека