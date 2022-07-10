https://ria.ru/20220710/pitermaritsburg-1801513443.html

В баре в ЮАР произошла еще одна стрельба со смертельным исходом

В баре в ЮАР произошла еще одна стрельба со смертельным исходом - РИА Новости, 10.07.2022

В баре в ЮАР произошла еще одна стрельба со смертельным исходом

Четыре человека погибли, восемь получили ранения в результате стрельбы в баре в городе Питермарицбург в провинции Квазулу-Натал в ЮАР, сообщил телеканал eNCA со РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T11:24

2022-07-10T11:24

2022-07-10T11:24

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юар

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли, восемь получили ранения в результате стрельбы в баре в городе Питермарицбург в провинции Квазулу-Натал в ЮАР, сообщил телеканал eNCA со ссылкой на полицию.По сообщению телеканала, стрельба произошла в субботу вечером, двое вооруженных мужчин ворвались в бар и открыли огонь по посетителям.Ранее сообщалось о 14 погибших и 10 раненных при стрельбе в ночь на воскресенье в баре на окраине города Йоханнесбург, который является административным центром провинции Гаутенг.

https://ria.ru/20220705/filadelfiya-1800244883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, юар