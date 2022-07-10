https://ria.ru/20220710/peregovory-1801588288.html

Шредер заявил, что не откажется от возможности переговоров с Путиным

Шредер заявил, что не откажется от возможности переговоров с Путиным - РИА Новости, 10.07.2022

Шредер заявил, что не откажется от возможности переговоров с Путиным

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что не будет упускать шансов контактировать с Владимиром... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T22:24

2022-07-10T22:24

2022-07-10T23:23

украина

владимир путин

россия

германия

герхард шредер

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596883768_741:711:2977:1969_1920x0_80_0_0_f0749819589e5e3a76159b4c177c8f73.jpg

БЕРЛИН, 10 июл — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что не будет упускать шансов контактировать с Владимиром Путиным.Шредер отметил, что "не верит в военное решение" конфликта на Украине, который можно закончить "только путем дипломатических переговоров".Ранее экс-канцлер подвергся в Германии критике за работу в российских компаниях после начала спецоперации. Впоследствии он ушел из совета директоров "Роснефти", а также отозвал согласие выдвигаться в совет директоров "Газпрома".В мае комитет по бюджету бундестага поддержал решение лишить Шредера части привилегий, полагающихся ему как бывшему главе правительства. Речь шла об офисных помещениях для бюро экс-канцлера. Формальным основанием стало то, что Шредер не использовал доступные ему площади, а также не набрал новых сотрудников бюро вместо тех, кто уволился после начала российской спецоперации на Украине. Другие привилегии — пенсию и охрану — депутаты оставили в силе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220710/germaniya-1801538272.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир путин, россия, германия, герхард шредер, ситуация в днр и лнр