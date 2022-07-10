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Шредер заявил, что не откажется от возможности переговоров с Путиным
Шредер заявил, что не откажется от возможности переговоров с Путиным - РИА Новости, 10.07.2022
Шредер заявил, что не откажется от возможности переговоров с Путиным
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что не будет упускать шансов контактировать с Владимиром... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T22:24
2022-07-10T22:24
2022-07-10T23:23
украина
владимир путин
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герхард шредер
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 10 июл — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что не будет упускать шансов контактировать с Владимиром Путиным.Шредер отметил, что "не верит в военное решение" конфликта на Украине, который можно закончить "только путем дипломатических переговоров".Ранее экс-канцлер подвергся в Германии критике за работу в российских компаниях после начала спецоперации. Впоследствии он ушел из совета директоров "Роснефти", а также отозвал согласие выдвигаться в совет директоров "Газпрома".В мае комитет по бюджету бундестага поддержал решение лишить Шредера части привилегий, полагающихся ему как бывшему главе правительства. Речь шла об офисных помещениях для бюро экс-канцлера. Формальным основанием стало то, что Шредер не использовал доступные ему площади, а также не набрал новых сотрудников бюро вместо тех, кто уволился после начала российской спецоперации на Украине. Другие привилегии — пенсию и охрану — депутаты оставили в силе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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украина, владимир путин, россия, германия, герхард шредер, ситуация в днр и лнр
22:24 10.07.2022 (обновлено: 23:23 10.07.2022)
Шредер заявил, что не откажется от возможности переговоров с Путиным
Экс-канцлер ФРГ Шредер выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине