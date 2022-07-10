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В ЛНР открыли второй пункт выдачи российских паспортов - РИА Новости, 10.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ЛНР открыли второй пункт выдачи российских паспортов
В ЛНР открыли второй пункт выдачи российских паспортов - РИА Новости, 10.07.2022
В ЛНР открыли второй пункт выдачи российских паспортов
Второй на территории Луганской Народной Республики пункт выдачи российских паспортов открылся в городе Антрацит, сообщает правительство ЛНР. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:28
2022-07-10T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
луганск
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Второй на территории Луганской Народной Республики пункт выдачи российских паспортов открылся в городе Антрацит, сообщает правительство ЛНР.Первый в ЛНР пункт выдачи паспортов РФ открылся в Луганске 1 июля."В республике отрылся второй пункт выдачи российских паспортов - в городе Антрацит. В ближайшее время планируется открытие еще двух пунктов на освобожденной территории ЛНР", - пишет правительство в своем Telegram-канале.
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, россия, луганск
12:28 10.07.2022
 
В ЛНР открыли второй пункт выдачи российских паспортов

В Антраците открыли второй в ЛНР пункт выдачи российских паспортов

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПункт выдачи российских паспортов в ЛНР
Пункт выдачи российских паспортов в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Пункт выдачи российских паспортов в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Второй на территории Луганской Народной Республики пункт выдачи российских паспортов открылся в городе Антрацит, сообщает правительство ЛНР.
Первый в ЛНР пункт выдачи паспортов РФ открылся в Луганске 1 июля.
"В республике отрылся второй пункт выдачи российских паспортов - в городе Антрацит. В ближайшее время планируется открытие еще двух пунктов на освобожденной территории ЛНР", - пишет правительство в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛуганск
 
 
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