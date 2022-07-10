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В ЛНР открыли второй пункт выдачи российских паспортов
В ЛНР открыли второй пункт выдачи российских паспортов - РИА Новости, 10.07.2022
В ЛНР открыли второй пункт выдачи российских паспортов
Второй на территории Луганской Народной Республики пункт выдачи российских паспортов открылся в городе Антрацит, сообщает правительство ЛНР. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:28
2022-07-10T12:28
2022-07-10T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
луганск
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Второй на территории Луганской Народной Республики пункт выдачи российских паспортов открылся в городе Антрацит, сообщает правительство ЛНР.Первый в ЛНР пункт выдачи паспортов РФ открылся в Луганске 1 июля."В республике отрылся второй пункт выдачи российских паспортов - в городе Антрацит. В ближайшее время планируется открытие еще двух пунктов на освобожденной территории ЛНР", - пишет правительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, луганск
В ЛНР открыли второй пункт выдачи российских паспортов
В Антраците открыли второй в ЛНР пункт выдачи российских паспортов