https://ria.ru/20220710/pasport-1801520017.html

В ЛНР открыли второй пункт выдачи российских паспортов

В ЛНР открыли второй пункт выдачи российских паспортов - РИА Новости, 10.07.2022

В ЛНР открыли второй пункт выдачи российских паспортов

Второй на территории Луганской Народной Республики пункт выдачи российских паспортов открылся в городе Антрацит, сообщает правительство ЛНР. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T12:28

2022-07-10T12:28

2022-07-10T12:28

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

луганск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799598774_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_13e7bd723bdbb0be72bf7847d9131630.jpg

ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Второй на территории Луганской Народной Республики пункт выдачи российских паспортов открылся в городе Антрацит, сообщает правительство ЛНР.Первый в ЛНР пункт выдачи паспортов РФ открылся в Луганске 1 июля."В республике отрылся второй пункт выдачи российских паспортов - в городе Антрацит. В ближайшее время планируется открытие еще двух пунктов на освобожденной территории ЛНР", - пишет правительство в своем Telegram-канале.

луганская народная республика

россия

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, россия, луганск